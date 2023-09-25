На Северном Кавказе система "все включено" может стать безалкогольной

На территории Каспийского кластера могут внедрить мусульманскую версию системы "все включено". Это означает предоставление полного спектра услуг для туристов, но без алкоголя.

© Российская Газета

Такую идею предложил заместитель гендиректора единого института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев.

Видео дня

Будет ли спрос на подобную услугу, пока говорить рано.

Руководитель туристической компании Руслан Магомедов рассказал "РГ", что в части размещения в отелях практически никто не интересуется наличием стандарта "халяль".

"При организации питания да, туристы спрашивают, будет ли на столе алкоголь или блюда со свининой, что запрещено исламом. Эти вопросы легко решаются. Но строить целые гостиницы с разделением на мужские и женские зоны, организацией халяльного питания, думаю, преждевременно. Не настолько пока высок приток туристов в этом сегменте, подобные объекты могут не окупиться", - считает предприниматель.

Но после реализации проекта всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" комплекс услуг "все включено", скорее всего, востребован будет. Проект подразумевает строительство гостиниц от трех до пяти звезд и коттеджей общей емкостью до 12 тысяч мест. В инфраструктуру развлечений для туристов войдут аквапарк, аттракционы, СПА-центр, зона водных видов спорта, яхтенная марина.

На формирование необходимой инфраструктуры потребуется около десяти миллиардов рублей, в том числе частных инвестиций. Первых туристов здесь примут в 2026 году.

В отелях Карачаево-Черкесии система "все включено" уже появилась - но пока в усеченном виде. Пятизвездочные гостиницы, их несколько в республике, предоставляют, помимо завтрака, возможность развлечений, что входит в стоимость номера. А вот за обеды и ужины, мороженое и прохладительные напитки нужно платить отдельно.

Например, в парк-отеле в Архызе постояльцы могут позавтракать, воспользоваться бассейном, джакузи, посетить развлекательный модуль с аэрохоккеем, настольным футболом и теннисом. Но пообедать и поужинать им предложат в расположенном на территории комплекса ресторане за отдельную плату. Дело в том, что в пятизвездочных отелях КЧР считают, что полновесная система "все включено" с трехразовым питанием в виде шведского стола рассчитана на эконом-класс, а эти отели работают в более дорогом сегменте, когда клиент привык питаться на отдыхе в ресторане.