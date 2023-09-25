Ярославль отталкивает туристов из-за плохих дорог и грязи

В текущем году летний сезон стал для Ярославля одним из самых успешных за всю историю. Город оказался популярным среди туристов даже в летний сезон, рассказал директор по развитию группы компаний «Ярославское туристское общество» Виктор Куликов.

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Однако не всем туристам город пришелся по душе. По словам Куликова, первое, что отталкивает отдыхающих в Ярославле – это дороги, которые туристы называют отними из худших в России.

Кроме того, туристы говорят об обшарпанности, неухоженности городского пространства, а также загруженности центра транспортом.