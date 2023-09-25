Ярославль отталкивает туристов из-за плохих дорог и грязи
В текущем году летний сезон стал для Ярославля одним из самых успешных за всю историю. Город оказался популярным среди туристов даже в летний сезон, рассказал директор по развитию группы компаний «Ярославское туристское общество» Виктор Куликов.
Однако не всем туристам город пришелся по душе. По словам Куликова, первое, что отталкивает отдыхающих в Ярославле – это дороги, которые туристы называют отними из худших в России.
Кроме того, туристы говорят об обшарпанности, неухоженности городского пространства, а также загруженности центра транспортом.
- Это не делает город туристическим. Нужно больше пешеходных, полупешеходных зон. Также приезжающие жалуются, что много луж, грязи после дождей, - рассказал Куликов в разговоре с 76.ru.