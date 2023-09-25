В Омской области вырастет число модульных отелей
Омская область получит дополнительное финансирование на развитие мест отдыха. Омская область вошла в число регионов, которые получат средства на строительство модульных отелей (туристические базы, глэмпинги). Финансирование будет реализовано в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Наш регион попал в число 58 участников, которым будет оказана поддержка. Сооружения будут выполнены из лёгких конструкций, не предусматривающих фундамент и подземные сооружения, что позволит их легко перемещать в случае необходимости. Так, в 2023 году будут созданы места размещения в посёлке Надеждино и в селе Розовка. В 2024 году в финансировании примут участие база отдыха им. А. И. Покрышкина и глэмпинг-площадка в селе Троицкое.
По словам инициаторов идеи, это позволит увеличить номерной фонд в регионе более чем на 110 мест. Каждый номер будет оборудован всем необходимым: мебель, ремонт, санузел и инженерные коммуникации. Модульные конструкции, несмотря на свою лёгкость, считаются долговечными постройками и имеют ряд преимуществ.
Если клиентов будет недостаточно для безубыточной работы, то такой "отель" можно разобрать и убрать на хранение.
Также напомним, специалисты Туристского информационного центра придумали новый маршрут по местам Омской области, рассчитанный на мужчин от тридцати лет. За четыре дня им предложат познакомиться с философией воина, поймать дзен, найти просветление и стабилизировать нервную систему путём сближения с природой.