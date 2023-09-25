В России предложили создать ГОСТы для автотуризма

"Необходимо провести классификацию кемпингов. По данной классификации мы подразумеваем, что это будет около 4 звезд. Первая - это, возможно, только площадка, закрытая площадка, где можно просто поставить транспорт. То ли это объект дорожного сервиса, то ли в другом месте другом, около туробъекта. Высший пилотаж, конечно, это когда будет возможность водителю разместить транспорт и отдохнуть, принять пищу, принять душ. Это касается и лиц с инвалидностью - для них тоже должно быть также предусмотрено не менее 10% мест. Это и возможность взять в путешествие домашнее животное. Этот критерий тоже может быть включен для того, чтобы определить звездность".