В России предложили создать ГОСТы для автотуризма
В России предложили создать ГОСТы для автотуризма, а также присваивать звезды кемпингам по аналогии с отелями. Еще в мае этого года Владимир Путин поручил разработать концепцию по развитию в России автомобильного туризма. Она в том числе должна определить условия создания и строительства сопутствующей инфраструктуры. И для работы в рамках концепции нужна четкая терминология и классификация. Об этом Авторадио рассказал замруководителя рабочей группы по развитию автотуризма при Госсовете Сергей Лобарев:
"Необходимо провести классификацию кемпингов. По данной классификации мы подразумеваем, что это будет около 4 звезд. Первая - это, возможно, только площадка, закрытая площадка, где можно просто поставить транспорт. То ли это объект дорожного сервиса, то ли в другом месте другом, около туробъекта. Высший пилотаж, конечно, это когда будет возможность водителю разместить транспорт и отдохнуть, принять пищу, принять душ. Это касается и лиц с инвалидностью - для них тоже должно быть также предусмотрено не менее 10% мест. Это и возможность взять в путешествие домашнее животное. Этот критерий тоже может быть включен для того, чтобы определить звездность".
По словам Лобарева, классификация будет добровольной. Объекты размещения, которые ее пройдут, будут отображаться в единой информационно-навигационной системе автотуризма. Это поможет россиянам комфортно и безопасно путешествовать по стране.