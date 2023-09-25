На Байкале сделали смотровую площадку и обновили разметку троп

Волонтеры установили вторую смотровую площадку для туристов на мысе Бурхан, который является всемирно известной достопримечательностью озера Байкал. Об этом сообщила ТАСС директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь" Наталья Еремеева.

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"Нам удалось спустя три года согласовать еще одну смотровую площадку, и мы ее установили. То есть появилась вторая смотровая точка для туристов. <…> Первую установили в 2021 году. Также мы обновили разметку, которая задает направление туристам", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что реализация проекта обустройства мыса затрудняется долгими экспертизами и согласованиями, поскольку Бурхан относится к памятникам природы, также там были сделаны археологические находки. Проект оценивается в сумму около 35 млн рублей, в него входит установка нескольких смотровых площадок, туалета, дополнительных знаков навигации, лестницы на спуске к воде, устройство обходных путей оврагов. Следующие этапы обустройства будут выполняться по мере привлечения финансирования и согласования работ.

Мыс Бурхан испытывает большую антропогенную нагрузку, в результате которой происходит эрозия почв и образование глубоких оврагов. С 2021 года благотворительный фонд реализует проект по обустройству мыса, чтобы упорядочить турпоток. Ранее была установлена первая смотровая площадка и размечены тропы, чтобы туристы не ходили хаотично.