Кисловодск стал вторым по популярности городом для новогоднего отдыха

Первое место у Сочи, на третьем – курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

Кисловодск вошёл в тройку популярных российских городов по числу бронирований на новогодние каникулы. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Первое место у Сочи, на втором Кисловодск, топ замыкает курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

Туристы покупают путевки на новогодние выходные за три-четыре месяца до них.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев рассказал, что зимой курорт радует приезжающих мягким климатов. Туристы могут погулять по терренкурам самого большого в Европе парка.

Места в гостиницах Кисловодска почти забронированы на начало января. В Сочи бронь мест отдыха открыли за четыре месяца до Нового года.

В Ставропольском крае у туристов пользуются популярностью города-курорты Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Ставрополь.