На Сахалине планируют обустроить первый в России треккинговый маршрут

Треккинг-туризм планируют развивать на Сахалине. Там уже обустраивают первый такой маршрут до маяка Анива. Об этом сообщили в областном министерстве туризма.

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Министр туризма региона Артём Лазарев и руководитель секции по вопросам развития туризма на Северном Кавказе и Дальнем Востоке Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму Сааду Казиев обсудили потенциал Сахалинской области по развитию пешеходного туризма.

Казиев отметил, что треккинг становится всё популярнее. По его мнению, Россия обладает большим потенциалом для развития пешеходного туризма. Эксперт считает, что Сахалин может стать ключевым регионом, где создадут треккинговый маршрут национального значения.

Варианты обустройства подобных маршрутов обсудили в ходе встречи. Сааду Казиев отметил, что в России это направление только зарождается и было бы хорошо, если первая такая тропа появилась на Сахалине.