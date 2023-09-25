Почему в России стали популярны грибные туры

Осень — идеальное время для сбора грибов. В России набирает популярность новый вид туризма — грибное сафари. Причем не только среди пожилой публики, но и у молодежи.

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Те, кто плохо ориентируется в лесу, боится отравить себя и свою семью или же опасается диких зверей, обращается за помощью к гидам, готовым прочесывать с целыми группами глухие леса и собирать правильные грибы.

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Изначально такие туры задумывались как однодневные походы, но очень быстро вышли за пределы похода за грибами и превратились в полноценные приключения с гонками на квадроциклах, перерывами на барбекю и остановками в элитных коттеджах.

Во сколько обойдутся такие туры и чем они привлекают путешественников, разбиралась «Лента.ру».

Как организованы грибные сафари

Грибной туризм как отдельный вид путешествий появился в 2017 году. Его основателем считается Александр с говорящей фамилией Грибнов. Большой любитель леса и походов за белыми и подосиновиками в ближайшем Подмосковье, в социальных сетях он предложил таким же фанатам взять корзинки и присоединиться к нему.

Опытные гиды предпочитают брать группы, в которых не более четырех человек, чтобы на всех хватило грибов и никто не потерялся.

Стоит такой тур от трех тысяч рублей на человека. Цена зависит от программы, маршрута, числа людей в группе. При этом, если во время грибного сафари у туриста осталась пустая корзинка, он скидывается только на бензин.

Постепенно хобби превратилось в бизнес и пошло в гору. Набирая группы, в которых максимум по четыре человека, Александр Грибнов забирал грибников на своей машине рано утром и возил в лес на три-семь часов. К нему потянулись фанаты сбора грибов со всей России и стран СНГ, потом — из Европы и Китая.

₽ 70 000 стоит поход в лес с гидом, который работает с богатыми индивидуальными туристами

Александр стал собирать небольшие группы для дальних поездок в Карелию, Нижегородскую, Псковскую и Архангельскую области.

«Я веду свой блог в соцсетях, где показываю обстановку в лесу и планирую походы. Расписания у меня нет, по сути, живая очередь», — рассказал он.

В среднем маршрут по лесу составляет около 15 километров

Постепенно его идею подхватили конкуренты. «Авито» и социальные сети завалили предложения грибников-любителей, а туристические компании и отели стали предлагать грибные туры на любой вкус. Вначале это были поездки на выходные, постепенно стали появляться предложения на недельный отпуск, включающие в себя разные услуги, например поход в баню, рыбалку.

Какие сезоны грибов в разных регионах России

В Подмосковье сезон грибов начинается с середины лета и длится до середины осени. В средней полосе России первые грибы появляются уже в середине весны. В более теплых регионах грибы могут пойти и раньше, когда полностью сошел снег. В южных регионах в марте появляются сморчки и строчки. Ближе к концу августа в лесах много подосиновиков, лисичек, опят и рыжики. Поздней осенью много сыроежек и осенних опят. В сентябре можно найти белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята. В октябре — белые грибы, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, сыроежки, опята, грузди. В ноябре — опята, вешенки, трюфели.

Особенно популярен двухдневный тур из Москвы в Карелию за семь тысяч рублей на человека. В эту стоимость включен ночной трансфер на автобусе, экскурсия по городу Олонец и пикник на берегу Ладожского озера. Из Санкт-Петербурга туристы-грибники любят ездить в трехдневный автобусный тур на Кольский полуостров. Обойдется такое путешествие в 11 тысяч рублей с человека.

Некоторые гиды по договоренности с туристами организовывают полноценный обед или ужин с шашлыками. Такие походы стоят в пределах четырех тысяч рублей и могут длиться от четырех до двенадцати часов. Есть также грибные туры с ночевкой в палатках на сутки или более. Все необходимо для ночлега берут с собой организаторы. В среднем это стоит в пределах семи-восьми тысяч рублей с человека.

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В подмосковных отелях организовывают грибной тимбилдинг: приезжает группа коллег, делится на две команды и отправляется в лес за грибами. По возвращении организаторы считают, какая команда собрала больше и победила.

Путешественники также совмещают поход в лес за грибами с экстремальной ездой по бездорожью. В 120 километрах от Москвы по Ярославскому шоссе туристы арендуют квадроциклы за 7,5 тысячи рублей в час или багги за 1,5 тысячи рублей за человека, чтобы увидеть «урожайные места» и заодно прокатиться вдоль Кубринского водохранилища.

Некоторые грибники могут попросить приготовить найденные им белые, подберезовики или лисички в местных ресторанах. После вкусного ужина они селятся в отелях. В разных областях цены на размещение в отелях колеблются от 4 тысяч до 8 тысяч рублей в сутки, в коттеджах от 10 тысяч до 13 тысяч рублей в сутки.

Еще в пределах полутора тысяч рублей стоит железнодорожный билет в плацкарте или от 2,5 тысячи рублей в купе в близлежащие области.

Что надеть и взять с собой

В путешествие экскурсоводы советуют туристам-грибникам надевать закрытую одежду даже в жару, так как в лесу может быть гораздо прохладнее, чем кажется. Перед использованием одежду стоит обработать средством от клещей и комаров. Куртки надевать лучше яркие, чтобы было видно издалека, обувь — непромокаемую и удобную. Также рекомендуется взять с собой воду или чай в термосе, бутерброды, заряженный телефон, фонарь, корзинку и нож.

Во время грибных туров опытные экскурсоводы рассказывают, на какую поляну лучше отправиться, как отличить съедобные грибы от несъедобных. Это пользуется популярностью как у новичков, которым необходимо изучить основные виды грибов, так и у продвинутых грибников, которые хотят расширить свои познания.

3000 видов грибов примерно растет в России, но съедобны из них только около 300. Считается, что в среднем обычный грибник собирает 15 видов, продвинутый — 50

Порой туристы отправляются в туры за конкретными грибами. Главные фавориты — белые. Но есть и те грибы, которые найти сложнее всего. Самый редкий считается сосновый боровик, который обычно собирают во Владимирской области. Охота за плотным мясистым грибом обойдется в 2,4 тысячи рублей с человека. Помимо этого, туристы собирают подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, рыжики и опята.

«Проводник должен хорошо ориентироваться в лесу, выбирать безопасные маршруты, обходить возможные опасности в виде диких зверей», — рассказывает Александр.

Во время походов с группами туристов он показывает живописные места, рассказывает байки и делится кулинарными рецептами.

Некоторые экскурсоводы раздают туристам аудиогиды, чтобы они могли слушать познавательную информацию на расстоянии. При этом, чтобы не потеряться в лесу, туристам-грибникам раздают свистки и периодически заставляют их делать перекличку.

Во время похода совершают привалы на пересмотр находок, отдых и перекус. Одни гиды просят туристов захватить с собой термосы и бутерброды, другие — включают в туры обед и ароматный чай, приготовленный на костре.

Сложность засола грибов в отеле

Путешественники-грибники, отправляющиеся в туры выходного дня, возвращаются домой и уже там начинают чистить, жарить, варить и солить то, что нашли во время вылазки в лес. Гораздо труднее туристам, отправляющимся в недельный грибной тур.

«Мой совет — либо первые дни отдыхать, а в последние дни отдыха ходить за грибами, хотя это то еще искушение. Либо селиться в квартире или коттедже, а с собой брать все необходимое для засола», — делится опытный грибник Геннадий.

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Вместе с семьей он обычно отправляется на озеро Селигер, где снимает дом. «Если заселяюсь в гостиницу или санаторий, беру с собой маленькую плитку, чайник, соль, лавровый лист, душистый перец, ведро, банки, чтобы просто отварить грибы или даже засолить их. Сушить их там довольно проблематично из-за большой влажности», — пояснил турист.

Иногда путешественники, неожиданно натолкнувшись на большие поляны с грибами, используют все возможные подручные средства, чтобы довезти их домой. Такая история произошла в одном элитном пятизвездочном отеле в швейцарских Альпах. После выселения 50-летней пары российских туристов выяснилось, что в ближайшем лесу за пару дней они набрали так много грибов, что засолили их в ванне своего роскошного номера.

Как правильно собирать грибы

Опытные грибники советуют срезать гриб с целой ножкой, собирать только хорошо знакомые виды. В случае возникновения сомнений, вообще не брать такой гриб. Дома необходимо тщательно все перебрать, избавиться от червивых и гнилых грибов, убрать весь мусор и насекомых, которые могли заползти в корзину.

200 тысяч рублей в месяц на грибах

В некоторых регионах гиды-грибники специально не организовывают туры, потому что для них выгоднее собирать грибы на продажу, чем водить людей в лес. В среднем килограмм белых грибов стоит от 2 тысяч рублей, лисичек — от 400 рублей, подберезовиков — от 800 рублей, подосиновиков от 400 до 900 рублей за килограмм, грузди в пределах 400-500 рублей, вешенки — 900 рублей за килограмм.

Профессиональный грибник Ольга Лурье рассказывает, что в сезон она научилась зарабатывать по 200 тысяч рублей — водит как профессиональные грибные туры, так и собирает на заказ.

«Для меня прогулки по лесу — это не только хобби, но и способ подработать. Например, в среднем белые грибы продают по 1-2,5 тысячи рублей. Если грибов в лесу много, то свои я продаю за 2 тысячи рублей, если мало — за 3,5 тысячи рублей», — пояснила она.

Привезли в лес и забрали телефоны

Туристы Елена и Александр, отправившиеся в грибное сафари, рассказывают, что натолкнулись на один из таких туров в соцсетях, а потом собрались в путешествие.

«Я тогда была беременна, залипла над одним из снимков, как будто сама в лес сходила. Меня очень вдохновило, когда я узнала, что есть экскурсоводы, которые целенаправленно вывозят туда, где гарантированно есть грибы. В лес идут люди, которые очень это любят, в этой тусовке прикольная атмосфера, энергетика», — рассказала девушка.

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По ее словам, в такие туры обычно отправляются любители природы и те, кто хочет перезагрузиться и просто погулять.

«Для меня лес и без грибов — крутое место, мне там хорошо. Доходит до того, что, находясь там, я просто обо всем забываю, что у меня есть дети, работа. Это еще одна вселенная, куда у меня есть доступ», — пояснила она.

По ее мнению, сбор грибов — довольно азартное мероприятие.

Я очень азартный человек. Вместо лотерейных билетов и казино — собираю грибы. Ощущения примерно такие же, которые испытываешь около игрового автомата. Такой кайф, когда нахожу гриб, прикрытый листиком, хвоинкой. Это очень позитивные эмоции: счастье, радость, удовольствие. Хочется еще, еще. Можно потерять счет времени, — говорит Елена.

Перед тем как отправиться в грибной тур, экскурсоводы советуют побольше узнать о компании и гиде, который поведет туристов в лес. Есть риск нарваться на недобросовестных гидов, которые не хотят раскрывать свои любимые грибные места.

«Много халтурщиков. Они забирают телефоны, привозят людей в лес, оставляют одних, а через пару часов или вообще вечером забирают», — предупреждает Грибнов.