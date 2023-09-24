Почему россияне массово полюбили отдых на Севере

Летом 2023 года поток туристов в Мурманскую область вырос на 30 процентов — эксперты называют ее самым перспективным регионом страны с туристической точки зрения. Путешественники едут туда, чтобы посетить знаменитое село Териберка, поучаствовать в фотоохоте на китов или увидеть невероятное северное сияние. Подробности о том, чем Мурманская область готова удивлять туристов и в каких местах там обязательно стоит побывать, выясняла «Лента.ру».

© Lenta.ru

Перелет из Москвы до Мурманска занимает всего около 2,5 часа — добраться до столицы Заполярья (таково неофициальное название города) из столицы России можно быстрее, чем до курортов Черного моря. Мурманск — единственный в России незамерзающий порт за полярным кругом, и многие годы туризм здесь был едва ли не на последних ролях.

Видео дня

Но в последнее время ситуация стала стремительно меняться. Большую роль в этом сыграла пандемия COVID-19: когда страны мира стали одна за другой закрывать свои границы для туристов, россияне начали гораздо больше путешествовать по стране. И тут играло огромную роль сарафанное радио: люди приезжали в конкретный регион, делились оттуда восторженными постами в соцсетях — и привлекали все новых и новых туристов.

Именно так, к примеру, невероятно популярным среди путешественников стал Дагестан. Похожая история вышла и с Мурманской областью, пик популярности которой, по всей видимости, еще не достигнут. Заполярье оказалось удивительно привлекательным для туристов за счет своей суровой северной красоты.

При этом сам Мурманск туристы зачастую используют как отправную точку для дальнейших путешествий по региону. Но в городе есть на что посмотреть: к примеру, там находится атомный ледокол «Ленин», который уникален сразу по двум причинам.

Во-первых, это единственный в мире ледокол с атомной энергетической установкой, а во-вторых, это единственный атомный ледокол-музей, масштабы которого поражают воображение. Не менее впечатляет и 42-метровый памятник защитникам Заполярья, с подножия которого открывается завораживающий панорамный вид на Кольский залив, Мурманск и его порт.

По следам «Левиафана»

Село Териберка, находящееся в 132 километрах от Мурманска, обязательно входит в программу практически любого тура по региону. Териберка находится на самом краю Кольского полуострова: принято считать, что свою популярность село получило после того, как режиссер Андрей Звягинцев снял там свой знаменитый фильм «Левиафан».

Добираться до Териберки лучше всего на мощном внедорожнике. Дело в том, что часть дороги, ближняя к селу, представляет собой ухабистую грунтовку, которую, ко всему прочему, могут размывать дожди или тающий снег — поэтому путешественникам необходим по-настоящему надежный транспорт.

Зато по пути можно делать остановки в живописных местах, одно из которых — это «сад» с башнями желаний. В этом месте путешественники загадывают желания и строят пирамидки из камней. Легенда гласит, что как только пирамидка упадет, желание исполнится.

В самой же Териберке одним из самых популярных туристических объектов считается кладбище заброшенных кораблей — место, где из воды торчат «скелеты» старых деревянных промысловых рыбацких судов, брошенных еще в 60-е годы XX века. Дело в том, что всю свою историю Териберка была связана с рыбацким промыслом, который со временем пришел в упадок.

Но теперь село переживает второе рождение — уже за счет туристов. В Териберке можно увидеть не только останки кораблей, но и огромный бутафорский скелет синего кита — самого большого животного в мире — который «снимался» в фильме «Левиафан».

Еще одна местная достопримечательность — пляж «Яйца дракона»: он получил свое название из-за образующих его крупных камней, которые Баренцево море обтесало до круглой, практически идеальной формы.

Свое неофициальное название пляж получил примерно в то время, когда стали выходить первые сезоны знаменитого сериала «Игра престолов», важную роль в которых как раз играли драконьи яйца. А еще туристы из Териберки отправляются на поиски китов — во многом именно они подарили Мурманской области ее туристическую популярность.

Морские гиганты

Фотоохота на китов (или китовое сафари) многие годы считалась очень дорогим развлечением: на Дальнем Востоке стоимость таких туров порой составляет несколько сотен тысяч рублей на человека. При этом, пока путешественники ехали за китами на Камчатку или Шантарские острова в Охотском море, сами морские гиганты спокойно плавали в Мурманской области.

Местные рыбаки часто видели их, но не придавали этому никакого значения. А потом в регионе стали появляться первые «китовые» туры для туристов, которые быстро обрели невероятную популярность. Сегодня такой тур стоит 10-15 тысяч рублей на человека: путешественники на быстроходном катере или из Териберки, или из села Ура-Губа выходят в Баренцево море, а затем часами ищут там китов.

Самые желанные для туристов морские млекопитающие — это, конечно, горбатые киты, которых легко узнать по большим плавникам-«крыльям». Эти животные, достигающие 13-14 метров в длину и 30 тонн веса, удивительно любопытны: они не боятся подходить к лодкам, показывают хвост из воды, а порой совершают невероятные прыжки.

Увидеть такой прыжок — огромная удача. Кроме того, в водах Баренцева моря встречаются малые полосатики, финвалы — вторые по величине животные в мире длиной до 24 метров, различные дельфины, тюлени и многие другие животные. Лучшее время для наблюдения за китами в Мурманской области — с конца весны до начала осени.

Но бывают и исключения: к примеру, всю минувшую зиму рядом с Ура-Губой видели горбатых китов. Почему они решили зимовать там — остается загадкой. К слову, китовые сафари местные турфирмы порой дополняют дегустацией свежих морепродуктов, в том числе морских ежей и гребешков.

Выглядит это так: водолаз ныряет с катера, а потом возвращается с сеткой, полной свежайших морепродуктов, которые туристы едят прямо на борту катера. И такие морские прогулки оставляют после себя прекрасные воспоминания.

В погоне за сиянием

Как только сезон китовых сафари в Мурманской области подходит к концу, ему на смену приходит сезон наблюдений за северными сияниями, которые в регионе можно увидеть с конца августа до середины апреля. Яркие всполохи разных цветов в небе появляются из-за того, что заряженные частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы.

При этом мощнее всего небо светится у полюсов Земли — именно поэтому для наблюдения за северными сияниями туристы и едут в Заполярье. Однако увидеть сияние могут помешать как облака, так и городская засветка, которая в Мурманске довольно сильна. Поэтому для наблюдений туристы едут за пределы города — к примеру, в ту же самую Териберку.

«Охотиться» за северным сиянием в Мурманской области можно как самостоятельно, так и купив соответствующий тур, стоимость которого начинается от 4-5 тысяч рублей на человека. Организаторы таких туров изучают прогнозы, находят точки, где вероятность увидеть сияние наиболее высока, а потом везут туда туристов.

Но стоит учесть: северное сияние (как и киты летом) — вещь совершенно непредсказуемая. Порой туристы видят их с первого раза. Но бывает и так, что человек приезжает за китами или сиянием шесть раз подряд — и ни разу не встречает.

Еще один вид отдыха, который турфирмы предлагают туристам в Мурманской области, — это путешествия к местным водопадам. Обычно смотреть на них гостей возят на реки Западная Лица, Титовка и Шуонийоки. Конечно, местные водопады впечатляют не так сильно, как киты или северное сияние, однако их посещение может стать хорошим дополнением к туру длительностью в 3-4 дня.

Долгая ночь

В какое бы время года вы ни собрались в Мурманскую область, стоит помнить, что это — Заполярье. Зимой в Мурманске температура может опускаться до минус 25-30 градусов. Но если в Сибири такая температура переносится легко, на Кольском полуострове из-за высокой влажности мороз пробирает до костей.

Что касается лета, средняя температура этого времени года в регионе — плюс 18-20 градусов. Плюс 25 градусов и выше здесь уже считается аномальной жарой. А еще в Мурманской области есть полярный день и полярная ночь. Первый длится с 22 мая по 22 июля — все это время солнце не скрывается за горизонтом.

С одной стороны, из-за этого можно гулять хоть до полуночи. Но, с другой стороны, в полярный день нельзя увидеть красивые рассветы и закаты, да и заснуть при постоянном солнечном свете порой бывает сложно. Другая крайность — это полярная ночь, которая в регионе длится со 2 декабря по 11 января.

В это время солнце не поднимается из-за горизонта. Казалось бы, в таких условиях должна стоять кромешная тьма — но на самом деле это не так. Если погода ясная, солнце подсвечивает небо, окрашивая его в нежные закатные оттенки розового и голубого — это очень красивое зрелище. Но в два часа дня наступает вечер, что сильно ограничивает время на прогулки.

Ну а чтобы в полной мере ощутить северный колорит, оказавшись в Мурманской области, обязательно стоит прикоснуться к местной кухне: сегодня в регионе активно развивается гастротуризм. Главные акценты арктической кухни — это свежайшие рыба и морепродукты, оленина, а также северные ягоды и травы. Попробовать эти деликатесы можно как в самом Мурманске, так и в других населенных пунктах области, включая Териберку.