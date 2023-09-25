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В Северной Осетии захотели проводить иммерсивные экскурсии

В Северной Осетии захотели в ближайшее время организовать иммерсивные экскурсии по знаковым местам Владикавказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио председателя комитета республики по туризму Мадину Тебиеву.

В Северной Осетии захотели проводить иммерсивные экскурсии
© Lenta.ru

«В Осетии создали нового туроператора "Тактика Тур", — заявила чиновница. — Команда будет заниматься развитием активных видов туризма, такие как стрельба, параплайнинг и многое другое. Также в регионе появится новый турпродукт, которого ранее не было. Это иммерсивные экскурсии "Дух города В"».

Тебиева подчеркнула, что туристы в наушниках погрузятся в атмосферу событий, которые разворачивались на улицах города много лет назад. Экскурсия будет проводиться в сопровождении гида.

Отмечается, что она будет начинаться от Осетинской церкви, а завершаться возле памятника Михаилу Булгакову. В ходе экскурсии будет активная интерактивная программа.