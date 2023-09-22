В сентябре в отелях Сочи стало свободнее всего на 5%

Средняя загрузка отелей, пансионатов и санаториев в Сочи в сентябре снизилась всего на пять процентов. Это следует из цифр, которыми поделился сегодня мэр Алексей Копайгородский. Сейчас номерной фонд заполнен на 88%, в то время как 1 августа чиновник говорил о 93%.

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В бархатный сезон лучше всех чувствуют себя санатории и пансионаты с лечением: там изменений за месяц вообще никаких, свободных мест не прибавилось, загрузка составила все те же 93%. Это связано с тем, что за минувшие три года популярность оздоровительного отдыха, видимо, в связи с последствиями пандемии и закрытием ряда зарубежных направлений, выросла в полтора раза.

По прогнозам сочинской администрации, высокий сезон на курорте продлится и дальше. До конца сентября уже проданы 80% номеров, в целом на осень - более 70%.