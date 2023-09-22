В сентябре в отелях Сочи стало свободнее всего на 5%
Средняя загрузка отелей, пансионатов и санаториев в Сочи в сентябре снизилась всего на пять процентов. Это следует из цифр, которыми поделился сегодня мэр Алексей Копайгородский. Сейчас номерной фонд заполнен на 88%, в то время как 1 августа чиновник говорил о 93%.
В бархатный сезон лучше всех чувствуют себя санатории и пансионаты с лечением: там изменений за месяц вообще никаких, свободных мест не прибавилось, загрузка составила все те же 93%. Это связано с тем, что за минувшие три года популярность оздоровительного отдыха, видимо, в связи с последствиями пандемии и закрытием ряда зарубежных направлений, выросла в полтора раза.
По прогнозам сочинской администрации, высокий сезон на курорте продлится и дальше. До конца сентября уже проданы 80% номеров, в целом на осень - более 70%.
В целом с начала года в Сочи насчитали уже шесть миллионов туристов, из них 4,3 млн приехали именно летом. Впрочем, по сравнению с прошлым годом рост небольшой - всего три процента. С одной стороны, это говорит о том, что курорт работает почти на пределе возможностей. С другой - увеличилась конкуренция со стороны зарубежных туристических направлений, так как за год рейсов за границу стало заметно больше.