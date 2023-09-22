Джазовая столица Крыма: что ждать от бархатного сезона в Коктебеле

Есть что-то невыразимо притягательное в закрывающемся курортном сезоне. Не покидает ощущение, что нас постепенно готовят к зиме: вот одно кафе ушло на зимние каникулы, вот - второе. Вот бабушка не вышла продавать свой виноград и инжир. А из меню местных едален, что еще работают, раз за разом пропадают целые континенты предлагаемых блюд.

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В маленьких приморских поселениях Крыма это особенно заметно. Отдыхающие словно растворились - днем с огнем не сыщешь прежнюю их толчею. В более густонаселенных курортных городах признаков осеннего увядания меньше. Здесь словно не замечают наступившей осени: пляжи открыты, идут концерты, а отдыхающие бронируют номера, ходят в музеи, сидят в кафе, отправляются в небольшие морские путешествия и продолжают купаться в море, хотя температура воды с каждым днем становится, если так можно сказать, все более некупабельной...

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Коктебель - один из главных городов Крыма. Можно даже сказать, что именно здесь с начала XX века начала формироваться та особая курортная мода, которую потом оценили и поддержали писатели и другие деятели искусств молодого советского государства. Отчасти основы здешнего бытия сложились под влиянием гения места - поэта и художника Максимилиана Волошина. И с тех пор превратились в традиции. Не зря же именно в Коктебеле осталась специальная "писательская территория", которая сейчас претерпевает очередной период трансформации.

А еще Коктебель - это джазовая столица Крыма. Этой осенью здесь вновь состоялся фестиваль - музыканты не стесняли себя в импровизациях, и звук был отличный. Кстати, отчасти благодаря фестивалю, многие стремятся приехать сюда в "бархатный сезон". Мягкое осеннее солнце очень сочетается с живой музыкой. А традиционные блюда черноморской кухни помогают погрузиться в состояние умиротворения.

К слову, цены на все изыски местной гастрономии весьма демократичны. Самых крупных в здешних водах моллюсков - устриц - подают на стол от 250 до 350 рублей за штуку. Стоимость зависит от их размеров. Примерно в эту же цену обойдутся блюда из мидий и рапанов. Такая же картина с рыбой. А барабулька в меню местных кафе вне конкуренции - это хит.

Что касается цен на другие местные продукты, килограмм инжира прямо с дерева - 100 рублей, свежайший чернослив - 50. Чебуреки с мясом и сыром в среднем по 100 рублей за штуку. А какая вкусная и ароматная местная выпечка! Даже совершенно обычные булочки с маком здесь выглядят как настоящие произведения искусства.

Независимо от количества отдыхающих, настоящий Коктебель просыпается после обеда, а то и позже. Именно в это время на небольшую площадь перед домом Волошина приходят художники, которых сейчас здесь едва ли не больше, чем потенциальных покупателей. Они расставляют картины и молчаливо, в отличие от зазывал на морские поездки, ожидают своих ценителей. Своеобразный островок прекрасного на набережной.

Как добраться на автомобиле из Москвы

Добраться из Москвы в Крым на легковом автомобиле можно, используя платные дороги. С учетом скидок по транспондеру это обойдется примерно в 3,5 тысячи рублей.

А наличие личной машины в путешествии дает возможность увидеть все, что пожелает душа, и с легкостью варьировать маршрут.