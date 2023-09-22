В Магадане нашли необычный способ развивать туризм

Губернатор региона Сергей Носов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказал, как в Магадан планируют привлекать туристов. Администрация региона выделит на приисках участок для «вольного приноса», где у каждого будет возможность найти золото.

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Уже появился законопроект, который позволит любому желающему поработать на месторождении. По мнению чиновников, подобная практика позволит совместить приятное с полезным: туристы попробуют необычное для себя занятие, добывая при этом драгоценный металл. Губернатор отметил:

Всегда было много желающих: а можно помыть золото? — Можно! И такую возможность как раз новый закон может предоставить.