В Магадане нашли необычный способ развивать туризм: путешественники смогут добывать золото
Губернатор региона Сергей Носов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказал, как в Магадан планируют привлекать туристов. Администрация региона выделит на приисках участок для «вольного приноса», где у каждого будет возможность найти золото.
Уже появился законопроект, который позволит любому желающему поработать на месторождении. По мнению чиновников, подобная практика позволит совместить приятное с полезным: туристы попробуют необычное для себя занятие, добывая при этом драгоценный металл. Губернатор отметил:
Всегда было много желающих: а можно помыть золото? — Можно! И такую возможность как раз новый закон может предоставить.
Постепенно во внутреннем туризме появляется настоящая экзотика. Теперь у путешественников есть отличная мотивация приехать в Магадан. Мало где ещё в мире можно попробовать себя в роли настоящего искателя драгоценностей и почувствовать азарт «золотой лихорадки».