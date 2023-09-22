В Сочи с начала 2023 года отдохнули шесть миллионов человек

В этом году турпоток в Сочи составил шесть миллионов человек. Этот показатель оказался выше прошлогоднего на три процента, сообщили в мэрии курорта.

© Российская Газета

"В целом с начала года на курорте отдохнули и оздоровились шесть миллионов человек, из них свыше 4,3 миллиона - в летнем курортном сезоне, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. - По итогам года планируем приумножить рекордные показатели 2022-го и принять порядка 7,4 миллиона человек".

Ожидается, что высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон: до конца сентября забронировано более 80 процентов средств размещения, а в целом на осень - более 70 процентов.

Сейчас в Сочи находятся около 190 тысяч туристов. Наибольшим спросом у отдыхающих пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление. Уровень загрузки в санаториях и пансионатах составляет 93 процента.

В этом курортном сезоне работают 13 отелей по системе "все включено". Также в Сочи открыты 170 морских пляжей, в том числе 35 с национальным знаком качества "Синий флаг".