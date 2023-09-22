Аэропорт Читы будет усовершенствован

Аэропорт Читы вошел в нацпроект «Производительность труда». Помимо стандартных мероприятий, совместно с федеральным центром компетенций здесь дополнительно оптимизируют одно из своих вспомогательных направлений, а также будут работать над оптимизацией двух продуктовых потоков, сообщила пресс-служба краевого Минэкономразвития.

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«Проще говоря, это означает, что какое-то из направлений деятельности аэропорта будет усовершенствовано. Сейчас обсуждается, что это будет - либо наземное обслуживание воздушного судна, либо аэровокзальное обслуживание пассажиров. В любом случае, гостей аэропорта будут ждать приятные перемены», - сказал эксперт федерального центра компетенций Станислав Власов.

Отметим, что нацпроект включает в себя два региональных - «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда».