Базы отдыха опубликовали стоимость зимнего отдыха в Омске

Самый дорогой отдых обойдет в 160 тысяч рублей за две суток.

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Базы отдыха Омска предлагают провести новогодние праздники в комфортабельных условиях с питанием и развлекательной программе. Правда, отдых здесь будет по карману не всем. Например, база отдыха «Мечта» просит за двухдневное пребывание 147,6 - 159 тыс рублей. Здесь гости смогут не только весело провести время, но и не думать о готовке.

Эксперты отмечают, что отдых здесь обойдется даже дороже, чем тур в Турцию на двоих с проживанием в отеле 5 звезд.

Самый бюджетный вариант размещения в базе отдыха рассчитан на одного человека. Но его стоимость обойдется в 22,6 тыс рублей.

Более демократичные цены в базе отдыха «Зотино», где минимальная стоимость проживания составляет 18 тыс рублей.

Отдых в «Покрышкино» тоже нельзя назвать бюджетным. За встречу Нового года здесь нужно будет заплатить 90 тыс рублей. При этом о питании гости должны позаботиться сами.