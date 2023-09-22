Базы отдыха опубликовали стоимость зимнего отдыха в Омске
Самый дорогой отдых обойдет в 160 тысяч рублей за две суток.
Базы отдыха Омска предлагают провести новогодние праздники в комфортабельных условиях с питанием и развлекательной программе. Правда, отдых здесь будет по карману не всем. Например, база отдыха «Мечта» просит за двухдневное пребывание 147,6 - 159 тыс рублей. Здесь гости смогут не только весело провести время, но и не думать о готовке.
Эксперты отмечают, что отдых здесь обойдется даже дороже, чем тур в Турцию на двоих с проживанием в отеле 5 звезд.
Самый бюджетный вариант размещения в базе отдыха рассчитан на одного человека. Но его стоимость обойдется в 22,6 тыс рублей.
Более демократичные цены в базе отдыха «Зотино», где минимальная стоимость проживания составляет 18 тыс рублей.
Отдых в «Покрышкино» тоже нельзя назвать бюджетным. За встречу Нового года здесь нужно будет заплатить 90 тыс рублей. При этом о питании гости должны позаботиться сами.
Правда, также предлагается эконом-варинат, стоимость которого составляет до 6 тыс рублей. Но условия размещения будут соответствующие: общий санузел и небогатое убранство комнат. Зато питание включено в стоимость, сообщает «Новый Омск».