Туристическая Мекка будущего: чем привлекателен Северный Кавказ

Туроператоры из Исламской Республики Иран впервые посетят Россию, пользуясь безвизовым режимом, и познакомятся с туристическим потенциалом Северного Кавказа. Рассказываем, чем славится этот регион.

© Mir24.TV

В состав Северо-Кавказского федерального округа России входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Чеченская республика и Ставропольский край. Северный Кавказ – это один из самых разнообразных регионов России, который пока явно недооценен и намного менее популярен у туристов, чем он того заслуживает. Сокровища природы, исторические памятники и культурное многообразие народов, живущих здесь, просто ошеломляют – только языков, на которых говорят горцы, тут более десятка.

Видео дня

На Северном Кавказе нельзя и шагу ступить, чтоб не встретить природный или культурный памятник. Грандиозные горные вершины и глубокие каньоны, источники нарзанов и целебных вод, реликтовые леса, пещеры со сталактитами, заповедники и заказники, а также горные озера и водопады – всем этим природным многообразием можно восхищаться бесконечно.

Горные курорты

Эльбрус, Домбай, Чегет, Архыз, Теберда, Цей, Армхи – это центры международного туризма, альпинизма и горнолыжного спорта на любой вкус и кошелек. По своей красоте многие из них превосходят знаменитые комплексы в Альпах, но здесь нет шумных толп, а отдых получается спокойным и размеренным.

Тут есть невероятной красоты перевалы, причудливые ледники, ущелья горных рек, озера. А также – оборудованные смотровые площадки и высококачественные горнолыжные трассы, снабженные всей необходимой инфраструктурой. И дикие склоны – настоящее сокровище этих мест, ради которого сюда стремятся профессионалы и экстремалы со всего света.

Водопады и озера

В древности человек, обожествляя водопады и реки, приносил жертвы духам воды. О водопадах слагались легенды и песни. Вряд ли что-то может превзойти по зрелищности падающие с высоты водяные струи, которые разбиваются о каменное ложе, создавая облако водяной пыли, в котором солнце создает сотни маленьких радуг. На Северном Кавказе только самых больших водопадов несколько десятков, а в период таянья снегов или после сильных дождей их становится сотни. Их красота завораживает, их мощь вызывает восхищение.

Среди самых живописных – водопад Тобот и Ханагский водопад в Дагестане, Каркая-Су в Кабардино-Балкарии, восемь Мидаграбинских водопадов в Северной Осетии, Алибекский водопад в Карачаево-Черкесии и Эка-Чожинский водопад в республике Ингушетия.

Кроме того, в Кавказских горах, по разным данным, находится свыше двух тысяч озер. В ясные дни их синева поражает воображение, но еще красивее они становятся, когда над ними собираются облака: создается впечатление, что озера поднялись на несколько десятков метров и стали белыми.

Самые великолепные – гигантские озера Маныч-Гудило, Абрау, Кардывач, Хуко и Провал. Последнее из названных – это относительно небольшое минеральное озеро с красивой бирюзовой водой в Пятигорске. А еще есть совершенно удивительное озеро Каракель с черной водой. А также – Голубые озера в горах Кабардино-Балкарии. Самое глубокое из них привлекает дайверов со всей России. Ведь его глубина составляет 279 метров – это второе по глубине карстовое озеро в мире, и оно до сих пор не исследовано.

Заповедники и заказники

Среди всех чудес, дарованных человеку природой, на особом месте стоит растительный и животный мир Северного Кавказа, каждый регион которого имеет свои уникальные биосферные зоны, заповедники и заказники. Чего стоит один только Кавказский государственный природный биосферный заповедник – самый большой горно-лесной заповедник Европы. Его общая площадь превышает 280 тысяч гектаров. Это настоящее королевство «краснокнижников»! Тут есть редчайшие на земле растения и животные, среди которых зубробизон, западно-кавказский тур, рысь, леопард, кавказский лесной кот, многие виды редких птиц.

А ведь есть и другие заповедники. Буковые рощи Архыза, реликтовый тис Домбая, стада зубров в Теберде и пастбища яков в верховьях Кубанского ущелья, сипы и орлы в поднебесье, высокогорные луга с крокусами, фиалками, рододендроном.

Уникальные исторические памятники

Памятники ушедших цивилизаций, родовые башни, город мертвых, самые древние в России христианские храмы эпохи Аланской империи – все эти исторические и археологические сокровища встречается на Северном Кавказе буквально везде. Плотность культурно-исторических объектов в этом регионе потрясает воображение и создает неповторимую духовно-архитектурную атмосферу. Вот только некоторые – те, что являются общемировой драгоценностью.

Гробница Насыра-Къана в Дербенте. Гробница была создана в VII веке и представляет собой памятник, подтверждающий иранское влияние на этот регион. Признана ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Цитадель, архитектурный комплекс и археологический ландшафт города Дербента. Они также являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот комплекс свидетельствует, что Дербент был создан во времена империи Сасанидов и являлся одним из важнейших культурных центров. Форт Красная Гора. Он был построен в XIX веке, защищая важный путь, который связывал Кавказ с Россией. Форт расположен в городе Пятигорск и также был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город мертвых. Это древний некрополь в горах Северной Осетии, неподалеку от поселка Даргавс. Один из самых таинственных и зловещих исторических объектов Северного Кавказа, с которым связано множество легенд. Тут хранятся останки более 10 тысяч человек, живших тут семь веков назад. Аланские храмы. В кавказских горах спрятаны самые древние сакральные памятники России – христианские храмы эпохи Алании. Крещение средневекового государства Алании состоялось на 72 года раньше Крещения Руси, в 916 году. Древние базилики Алании, построенные по образу и подобию византийских, сохранились до наших дней.