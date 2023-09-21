В Тюмени преобразилась дорога к средневековой жемчужине туристов
Для достижения популярного среди туристов села Абалак, расположенного в пригороде Тобольска, доступны как автомобильные, так и общественные транспортные средства.
Каждый год здесь проводится фестиваль реконструкции под названием "Абалакское поле", во время которого село принимает средневековый облик, а для гостей мероприятия организуются ярмарки.
Теперь путь до села стал еще более безопасным. На подъезде к нему были установлены 51 опора, общая протяженность линии электроосвещения составила почти два километра, сообщает nashgorod.ru.
Кроме того, вдоль дороги будет создан пешеходный маршрут. Из необходимых 1.6 километров осталось доделать всего 300 метров.
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