Как провести бархатный сезон в России со вкусом

Солнце, виноградники, запах моря и гастрономические удовольствия – все слагаемые идеального сентябрьского путешествия сойдутся в одном месте на юге России с 25 сентября по 1 октября. В самом сердце Краснодарского края пройдет первый эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя», каждый день которого будет наполнен удовольствием.

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Экскурсии по винодельням и терруарам, дегустации и обучение искусству сомелье, творческие мастер-классы, уютное музыкальное сопровождение и невероятные южные ландшафты – похоже, организаторы нашли рецепт идеального отдыха!

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С 25 по 28 сентября фестиваль откроется эногастрономическими турами по самым знаковым местам винного туризма России. Более 15 виноделен Краснодарского края приглашают на дегустации лучших сортов своих вин в сопровождении увлекательных рассказов о местных традициях виноделия.

Каждая винодельня подготовила свою программу. Помимо экскурсий по действующим цехам и осмотра винохранилищ, можно побывать в исторических винных подвалах XIX века, послушать лекции о создании тихих и игристых вин и даже лично поучаствовать в переработке винограда древнейшим способом – голыми ногами. Одна из виноделен устраивает «Шоу Челентано», приглашая гостей потанцевать в бочке с виноградом как в неподражаемый Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого».

29, 30 сентября и 1 октября главной площадкой фестиваля станет село Абрау-Дюрсо, известное своими игристыми винами не только в России, но и далеко за ее пределами. Гостей ждут три насыщенных дня, посвященных джазу, творчеству и спорту.

Весь день на главной сцене на площади им. Александра II в Абрау-Дюрсо будут играть джаз-бэнды края. Хедлайнерами дня станут всемирно известные коллективы: биг-бэнд Георгия Гараняна и джазовый оркестр Ильи Филиппова. Атмосферу на малой сцене в амфитеатре на живописном берегу озера Абрау создадут лучшие лаунж DJ-сеты.

Мастер-классы по винной йоге и гастрономические сессии от шеф-поваров местных ресторанов пройдут в парке «Абрау–Дюрсо». Стоит заглянуть и на фермерскую ярмарку – за локальными деликатесами и сувенирами ремесленников.

Этот день в Абрау-Дюрсо будет посвящен творчеству. Модные показы российских дизайнеров, выступления театральных трупп и уличных артистов. На озере Абрау в этот день пройдет регата – в лучших традициях парусного спорта.

Музыкально сопровождение дня – энергичное, под стать программе. Кавер-группа «Mariachi Los Panchos» исполнит знакомые хиты в зажигательном латиноамериканском стиле, а гитарный квартет «Фиеста» удивит ярким и самобытным звучанием.

После заката гостей ждет выступление хедлайнера фестиваля – харизматичной группы «Градусы». Вход свободный.

Главными темами дня станут спорт и активный образ жизни, а центральным событием – уникальный «Винный забег», поучаствовать в котором стоит даже тем, что со спортом на «Вы». Маршрут пролегает среди живописнейших виноградников Абрау-Дюрсо, и всю дистанцию можно пройти пешком, наслаждаясь солнцем, прекрасными видами и вином.

Продолжит спортивную тематику дня шоу-программа представителей экстремальных видов спорта, а лучшие кавер-группы Краснодарского края зарядят гостей своей энергией и драйвом.

Еще одна изюминка фестиваля – игра «Шардоне Гоу». Все три дня гости Абрау-Дюрсо будут искать клады и ценные призы по специальным картам и подсказкам.

Финальным аккордом «Черноморской винной недели» станет уникальный арт-объект – символ фестиваля, который будет создан в Абрау-Дюрсо из собранных в рамках фестиваля винных пробок. Понаблюдать за творческим процессом и внести свой вклад сможет каждый.

Вход на фестиваль свободный. На ряд мероприятий необходима предварительная регистрация.

Организатор фестиваля: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».