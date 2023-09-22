От Владивостока до Мурманска планируют запустить морской круиз

Руководство ФГУП «Росморпорт» презентовало идею запуска морских круизов по Северному Ледовитому океану между Владивостоком и Мурманском, сообщает ИА DEITA.RU. О ней рассказал генеральный директор предприятия Василий Стругов в ходе выставки «НЕВА».

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По его словам, в последние годы все большей популярностью среди туристов пользуются маршруты в Антарктиду и Арктику. Экспедиции к полюсам совершаются на ледоколах «Капитан Хлебников» и «Капитан Драницын», в свободное от уставной деятельности. При этом предприятие планирует организовать круиз между Мурманском и Владивосток, где туристам предложат экскурсионную программу с остановками на островах.

«Специфика привлечения этих судов заключается в том, что мы можем сделать в течение летней навигации минимум два встречных маршрута по трассе Севморпути длительностью около 30 суток», – рассказал Василий Стругов, добавив, что если они будут пользоваться популярностью, то предприятие рассмотрит вопрос круглогодичных круизов.

Также там добавили, что ледоколы в ближайшие годы планируют модернизировать и привести их к ледовому классу Icebreaker7, что соответствует современным требованиям.

Отметим, что ледокол «Капитан Хлебников» приписан к порту Владивосток, а «Капитан Драницын» к Мурманску.