Турпоток на курорт «Архыз» удвоится к 2027 году

Число отдыхающих, которые может принять всесезонный туристический комплекс «Архыз» в Карачаево-Черкесии, вырастет вдвое благодаря реализации инвестпроекта по развитию курорта к 2027 году.

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«На курорте в течение четырех лет будут построены более 30 км новых горнолыжных трасс общей площадью более 115 гектаров и 6 канатных дорог. В пределах существующих деревень Романтик, Лунная поляна и запланированных Дукки и Фестивальной будет организована единая зона катания, доступная по единому ски-пассу, обеспеченная сетью из 14 канатных дорог. В 2027 году курорт „Архыз“ планирует принять до 1,5 миллиона гостей», — сообщили в АО «Управляющая компания Архыз».

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Согласно утвержденному мастер-плану, к 2030 году на курорте будет введено в эксплуатацию более 8 тысяч мест размещения категорией не ниже трех звезд, а в новых ресторанах и кафе появится не менее 3 тысяч посадочных мест. После 2030 года на курорте планируется построить еще две туристических деревни — Дукка 2 000 и Пхия, что позволит увеличить мест размещения до 15 тысяч, а посадочных мест в точках питания — до 5 тысяч.

В настоящее время инфраструктура курорта «Архыз» включает туристические деревни Романтик и Лунная поляна, около 2,2 тысячи мест размещения, 27 км горнолыжных трасс и 8 канатных дорог. В 2027 году в эксплуатацию будут дополнительно введены не менее 30 км горнолыжных трасс общей площадью более 115 гектаров, 100 гектаров из которых будут оснащены системой искусственного снегообразования, и 6 новых канатных дорог. На сегодняшний день проведена работа по трассировке горнолыжных трасс и начаты проектно-изыскательские работы по проектированию горнолыжного комплекса.