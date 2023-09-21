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Российским туристам предложат кавказский all inclusive вместо турецкого

Новые курорты Северного Кавказа, как уже строящиеся, так и только анонсированные, будут предлагать своим гостям отдых по системе «все включено». Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора государственного института развития «Кавказ.РФ» Руслан Топаев.

Турпоток на курорт «Архыз» удвоится к 2027 году
© «Это Кавказ»

По его словам, all inclusive введут, например, на горнолыжном курорте «Мамисон» в Северной Осетии и в Каспийском кластере в Дагестане. «Думаю, что как раз формат "все включено" на этих проектах может действительно быть очень интересен», – отметил Руслан Топаев.

Эксперт также пояснил, что некоторые курортные комплексы будут ориентироваться на мусульман, поэтому и all inclusive там будет соответствующий. То есть это предоставление полного спектра услуг, предусмотренного системой, но без алкогольных напитков. При этом мусульманский вариант «все включено» планируется внедрить в первую очередь на курортах Дагестана.

«Популярность отдыха на Северном Кавказе растет. Летние показатели турпотока значительно выше цифр аналогичного периода прошлого года. Будем пробовать новые варианты, которые должны быть интересны туристам», – заключил эксперт.

Отметим, что недавно в Турции также прозвучало предложение исключить алкоголь из all inclusive. Однако в случае провинции Анталья этот формат продиктован не менталитетом туристов, а желанием снизить цены на туры. В нынешнем сезоне стоимость турпакетов в республику значительно возросла, что крайне негативно сказывается на турпотоке.

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