Турпоток на курорт «Архыз» удвоится к 2027 году

Новые курорты Северного Кавказа, как уже строящиеся, так и только анонсированные, будут предлагать своим гостям отдых по системе «все включено». Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора государственного института развития «Кавказ.РФ» Руслан Топаев.
По его словам, all inclusive введут, например, на горнолыжном курорте «Мамисон» в Северной Осетии и в Каспийском кластере в Дагестане. «Думаю, что как раз формат "все включено" на этих проектах может действительно быть очень интересен», – отметил Руслан Топаев.
Эксперт также пояснил, что некоторые курортные комплексы будут ориентироваться на мусульман, поэтому и all inclusive там будет соответствующий. То есть это предоставление полного спектра услуг, предусмотренного системой, но без алкогольных напитков. При этом мусульманский вариант «все включено» планируется внедрить в первую очередь на курортах Дагестана.
«Популярность отдыха на Северном Кавказе растет. Летние показатели турпотока значительно выше цифр аналогичного периода прошлого года. Будем пробовать новые варианты, которые должны быть интересны туристам», – заключил эксперт.
Отметим, что недавно в Турции также прозвучало предложение исключить алкоголь из all inclusive. Однако в случае провинции Анталья этот формат продиктован не менталитетом туристов, а желанием снизить цены на туры. В нынешнем сезоне стоимость турпакетов в республику значительно возросла, что крайне негативно сказывается на турпотоке.