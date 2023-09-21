В России хотят ввести ГОСТ для кемпинга

Ассоциация автомототуризма и караванинга внесла предложение ввести ГОСТ для автотуризма в рабочую группу Госсовета по туризму. Судя по инициативе, нововведения будут происходить в несколько этапов.

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На первом этапе стандарты будут регулировать только национальные маршруты. В случае нарушений комиссия не разрешит эксплуатировать придорожную инфраструктуру: заправки, кемпинги, глэмпинги и аптеки.

Кемпинги, которые не пройдут классификацию, не будут отображаться в единой информационно-навигационной системе, передает РБК в своем телеграм-канале. Кемпингам планируется присваивать звезды по аналогии с отелями.

Инициатива актуальна на фоне возросшей популярности автотуризма в России. За год жители страны совершают около 20 млн автопутешествий. Чаще всего едут отдыхать семьи с детьми. Актуальность такого формата связывают с закрытием некоторых южных аэропортов страны и снижением доступности поездок за границу.