В Приамурье прибыла первая после пандемии группа туристов из КНР

Первая после пандемии группа туристов из КНР прибыла в Амурскую область в рамках соглашения о безвизовых туристических обменах. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

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"Сегодня в Благовещенск прибыли первые организованные туристы из провинции Хэйлунцзян. Группа в составе пяти человек посещает областную столицу с двухдневным визитом", - сообщили в министерстве.

Как отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, полноценный запуск механизма безвизовых групповых туристических обменов стал возможным благодаря системной и поэтапной работе между правительствами России и Китая по снятию пандемийных ограничений на международные пассажирские перевозки.