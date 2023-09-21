В Кисловодске построят 4 гостиничных комплекса на 2,2 тыс. номеров

«Сегодня рост интереса к курортам Кавказских Минеральных Вод определяет и нашу стратегию развития городов КМВ. Одно из ключевых направлений здесь — расширение возможностей индустрии гостеприимства. Создание особой экономической зоны „Солнечная долина“ значительно расширит емкость нашего номерного фонда, позволит создать современные, комфортные места для размещения отдыхающих со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, для Ставрополья — это новые инвестиции, новые рабочие места, фактор экономической устойчивости города-курорта Кисловодска. Очень важно, что эта инициатива поддержана правительством РФ. Готовы приложить все усилия для реализации этого масштабного проекта», — прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, чьи слова приводит пресс-служба.