Экскурсоводы рассказали о необычных прогулках по своим городам

"Меня, что называется, жизнь заставила, - призналась Алла. - Я зарегистрировалась на "Трипстере" год назад, и там было 600 предложений по Санкт-Петербургу. Меня предупредили, что обычную экскурсию уже просто не примут. Было понятно, что нужна оригинальная идея. А за время моей долгой работы гида на итальянском языке у меня скопилось много завораживающих историй, которые я редко рассказывала. Они не вписывались в классическую экскурсию - просто не хватало времени. И я решила их объединить и составила соответствующий маршрут. А чтобы было еще интереснее, я добавила две вымышленные истории и предложила участникам угадывать, что из того, что я рассказываю, правда, а что - нет. Нужно сказать, что это не такая простая задача: все эти истории выглядят неправдоподобно. Честно говоря, сначала я не была уверена, что это будет иметь успех. Но оказалось, что этот формат вызывает столько эмоций! Туристы включаются в игру, как дети, и вслушиваются в каждое слово".