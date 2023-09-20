Экскурсоводы рассказали о необычных прогулках по своим городам

Экскурсоводы из регионов России рассказали о необычных прогулках по своим городам
Осень - время интересных и необычных городских экскурсий. И лучше всего, если достопримечательности туристу показывает местный житель. Это может быть и профессиональный экскурсовод, и влюбленный в свой город энтузиаст.
Найти таких гидов можно в соцсетях и в интернет-агрегаторах экскурсий, таких как "Трипстер", "Туристер", "Тонкости туризма". Например, на сайте "Трипстера" зарегистрировали свои предложения русскоязычные жители 699 городов в 105 странах мира.
О необычных и оригинальных экскурсиях по городам России рассказали их авторы.
Иркутск: история повседневности
Экскурсовод Сергей Донской так описывает свою прогулку: "В уютных уголках и старинных кварталах вы погрузитесь в историю городской культуры и быта. Это будет беседа о временах, когда хвостик соболя считали бесценным подарком, а чай ценился дороже золота, когда театр был главным развлечением, фильмы измерялись метрами, а диджеями были дирижеры полковых оркестров".
Сергей много лет водил обзорные экскурсии. В какой-то момент он занялся изучением мемуаров местных жителей, воспоминаний тех, кто приезжал в Иркутск и наблюдал за жизнью и бытом горожан со стороны.
"Так возникла идея показать жизнь горожан и приезжих в разные исторические эпохи: чем жили, что ели, как развлекались, чего боялись и даже какие хорошие и плохие привычки имели. И это на фоне зданий, улиц и площадей. Туристам это интересно", - рассказал он.
Кстати
С 1 июля 2024 года экскурсоводы, гиды и гиды-переводчики не смогут оказывать услуги без прохождения аттестации раз в пять лет. Порядок ее прохождения предусмотрен законодательством о туристической деятельности.
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
"Открыть раннюю историю Екатеринбурга и весело провести время, разгадывая тайны города, - моя экскурсия-квест поможет вам достичь обеих целей. Сверяясь с генеральным планом, вы отыщете сохранившиеся и даже исчезнувшие достопримечательности, узнаете об уральских самоцветах и прикоснетесь к медному артефакту XIX века. Интересно будет исследователям любого возраста!" Так рекламирует свою экскурсию Светлана Гоцуленко.
"Я решила сделать квест, отталкиваясь от екатеринбургской крепости, потому что о ней горожане практически ничего не знают. Кремля у нас в городе нет, а вот крепость, оказывается, была", - рассказала "Неделе" Светлана. Ее целью было организовать прогулку, которая увлечет и взрослых, и детей.
"Сейчас моему сыну 19 лет, но, когда он был младше, я все время сталкивалась с тем, как сложно подобрать экскурсию, которая была бы ему интересна. Поэтому пять лет назад, когда я сама стала экскурсоводом, я уже понимала, что к детям нужен особый подход. И вот квесты идут на ура. Но моя экскурсия не только для младшего поколения - она для всей семьи, и я обычно прошу, чтобы дети приходили на нее вместе с родителями. Ведь в повседневной жизни мы обычно проводим вместе довольно мало времени. Так что это - формат семейного взаимодействия. И нужно сказать, что взрослые иногда становятся такими азартными, что пытаются ответить раньше детей".
Фейк-тур: двенадцать невероятных историй Петербурга
"Сыграем? В основе моей прогулки - места притяжения Петербурга и 12 историй о них, настолько фантастических, что в них трудно поверить. Только вот два рассказа и вправду выдуманы - и вам предстоит выяснить, какие именно! С помощью историй мы наполним город жизнью, откроем секреты, о которых не пишут путеводители: после этого Петербург станет для вас намного ближе и роднее".
Это приглашение на экскурсию Аллы Шипицыной, которая много лет водила по Северной столице туристов из Италии.
"Меня, что называется, жизнь заставила, - призналась Алла. - Я зарегистрировалась на "Трипстере" год назад, и там было 600 предложений по Санкт-Петербургу. Меня предупредили, что обычную экскурсию уже просто не примут. Было понятно, что нужна оригинальная идея. А за время моей долгой работы гида на итальянском языке у меня скопилось много завораживающих историй, которые я редко рассказывала. Они не вписывались в классическую экскурсию - просто не хватало времени. И я решила их объединить и составила соответствующий маршрут. А чтобы было еще интереснее, я добавила две вымышленные истории и предложила участникам угадывать, что из того, что я рассказываю, правда, а что - нет. Нужно сказать, что это не такая простая задача: все эти истории выглядят неправдоподобно. Честно говоря, сначала я не была уверена, что это будет иметь успех. Но оказалось, что этот формат вызывает столько эмоций! Туристы включаются в игру, как дети, и вслушиваются в каждое слово".
Интересный Арзамас и его старинные профессии
"Водовоз, плевальщик, целовальник, плакальщица, золотарь, кошкодав: изучая архивы нашего города, я особенно заинтересовался этими словами - старинными профессиями Арзамаса. Вы узнаете о них, исследуя исторический центр. Откроете мифы и правду, выясните, как маленький городок превратился в уездный центр - и какую роль в этом сыграли люди с исчезнувшими профессиями".
Так представил свою прогулку по городу экскурсовод Кирилл Баркин.
На вопрос, почему, придумывая экскурсию, он отталкивался именно от профессий, автор пояснил:
"Я живу в небольшом городке численностью населения 100 тыс. человек. Темы, за которые здесь можно зацепиться экскурсоводу - это история, православие, купечество. Учитывая конкуренцию, придумать что-то свое довольно сложно. Разбирая городские архивы, старинную литературу, можно найти интересные темы, которые станут основой для новой экскурсии. Одна из них - необычные профессии. Например, кошкодавами или кошкарями называли крестьян, которые ездили по окрестным селам и деревням и обменивали разные бытовые предметы на состарившихся кошек и собак. Из их меха делали шапки и даже шубы, которыми потом торговали на рынке. Иногда их выдавали за изделия из соболиного или бобрового меха, чтобы продать подороже. К сожалению, такой в те времена была судьба домашних животных, которые уже не могли приносить пользу".
Подношение даров святым духам
Константин Мушаев из Элисты приглашает туристов в важное для калмыков место, где коренные жители до сих пор совершают свои обряды.
"Приготовьтесь взглянуть на калмыцкую культуру изнутри - но не через пассивное наблюдение, а через аутентичный ритуал, в котором вы станете непосредственным участником. Мы отправимся к сакральному Одинокому тополю и совершим обряд подношения духам. А после поговорим о культах древних кочевников, отголоски которых сохранились и в современных традициях калмыков".
Константин рассказал: "Я с детства наблюдал, как в семье совершали этот ритуал. Даже в советское время многие пожилые люди это практиковали, конечно, тайно. Я родился в 1973 году, был пионером, комсомольцем, но знал об этом. И мне было интересно показать этот обряд и рассказать о нем туристам".