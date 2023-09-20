Омские базы отдыха опубликовали расценки на новогоднее проживание

По традиции уже шестой раз мы делаем обзор предложений омских баз отдыха на новогодние праздники. Предыдущие материалы можно прочитать (и удивиться тому, как выросли цены) здесь: 2022 год, 2021, 2020, 2019 и 2018.

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Как и в прошлом году, дороже всего комфортный отдых обойдется на базах отдыха семьи Оркишей. Двухдневные каникулы с проживанием в коттеджах базы отдыха «Мечта» обойдется компании из 6 человек в 147,6 - 159 тыс. рублей (тур в Турцию на эти же дни с вылетом из Екатеринбурга и проживанием в отеле 5 звезд обойдется в сумму от 135 тыс. рублей). В стоимость входит праздничный банкет. Годом ранее эти же варианты размещения продавались по 91,6 - 137,4 тыс. рублей. А стандартные, не праздничные, расценки напроживание в этих коттеджах почти 4 раз ниже.

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Без банкета в этих же коттеджных домиках в праздничную ночь и первый день нового года можно отдохнуть чуть дешевле - туры продаются за 62,4 - 99 тыс. рублей.

Самый дешевый (но вряд ли он будет востребованным) вариант размещения здесь - сингл на одного человека за 22,6 тыс. рублей (вне новогодних праздников он стоит 4,№ тыс. рублей в сутки).

База отдыха «Белая вежа» (Горьковский район) предлагает встретить Новый год в коттедже, рассчитанном на компанию до 11 человек, за 64 тыс. рублей (на фото ниже).

В стоимость включено трехразовое питание и новогодний ужин в кафе. Самый дешевый вариант двухдневного праздничного размещения на этой базе отдыха - стандартный номер на двоих за 27 тыс. рублей.

Новогодний прайс базы отдыха «Зотино» (Кормиловский район) начинается от 18 тыс. рублей с проживанием в небольшом коттедже максимум на троих человек. Дороже всего (76,5 тыс. рублей) обойдется двухэтажный дом с камином на 6-12 человек. В стоимость включена развлекательная программа, но о питании гостям нужно позаботиться самостоятельно.

Больше чем в два раза за год выросли цены на новогодний отдыха в коттедже базы отдыха «Покрышкино». За встречу здесь 2023 года нужно было заплатить 75 тыс. рублей, в этом году - уже 90 тыс. Питание в эту сумму не входит, как и новогодний банкет.