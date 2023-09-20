Что делать в Калининграде в сентябре

Сентябрь – отличное время для отдыха в Калининградской области. В первые недели можно успеть искупаться и отдохнуть на море, а в середине и конце месяца комфортно погулять и съездить на экскурсии.

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В сентябре дешевеют и билеты на самолет, и цены на аренду жилья, и экскурсии. В этой статье расскажем, чем заняться в Калининграде в сентябре.

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Погода в Калининграде в сентябре

Сентябрьская погода в Калининграде непредсказуема: бывает и жара, и дождливые холодные дни. В начале месяца еще можно успеть искупаться и отдохнуть у воды – температура в среднем около +20 градусов, море прогрето до +18 градусов. Но «мерзлякам» такой вариант пляжного отдыха не подойдет.

Примерно с десятых чисел сентября температура воздуха начинает падать – может похолодать до +10-12 градусов. Учащаются дожди, усиливается ветер. Если планируете поездку на середину или конец месяца, обязательно купите дождевик или зонт.

Погода в Калининградской области переменчивая. Перед сборами чемоданов перепроверьте прогноз погоды несколько раз, а с собой возьмите одежду на «все случаи». В сентябре пригодится и легкая ветровка, и теплый свитер.

Чем заняться в Калининградской области в сентябре:

1. Погуляйте по городу и сходите на экскурсию

В Калининграде много уютных и красивых исторических районов. Не ограничивайтесь только «открыточными» островом Канта и Рыбной деревней. Возьмите обзорную экскурсию по главным достопримечательностям города: так вы сможете увидеть «нетуристический» Калининград. Либо самостоятельно прогуляйтесь по районам Амалиенау, Марауненхоф и Ратсхоф; осмотрите фортификационные сооружения города; закупитесь марципаном и янтарем. Если вы приехали с детьми, советуем погулять в Калининградском зоопарке, одном из старейших в России. Можно попасть на показательные кормления или экскурсию— расписание перед походом проверяйте в социальных сетях зоопарка. Там будет интересно даже в дождливые дни – в зоопарке много закрытых павильонов. И детям, и взрослым нравится обезьянник и дом тропических птиц.

2. Послушайте орган

В Кафедральном соборе Калининграда находится самый большой орган в России. Даже если вы не ценитель классической музыки, рекомендуем обязательно заглянуть и послушать – звуки органа завораживают. Можно сходить на мини-концерт: они проходят в Кафедральном соборе три раза в день, длятся всего полчаса. В программе известные композиции Баха и Генделя, которые легко узнают даже дети. Так вы сможете не только послушать орган, но и осмотреть Кафедральный собор «изнутри» - просто так туда зайти нельзя. Ценителям классической музыки советуем сходить на полноценный концерт. В Кафедральном соборе они проходят почти ежедневно: программа есть на сайте учреждения. Также советуем заглянуть в Калининградскую филармонию. В стенах кирхи Святого Семейства в 1982 году был установлен первый орган региона. Концерты в филармонии проходят регулярно. Отдыхающим у моря рекомендуем посетить частный органный зал в Светлогорске – он расположен на месте старой католической капеллы «Дева Мария – Звезда моря».

3. Сходите в музей

Дождь и непогоду можно переждать не в гостиничном номере, а в музее – к счастью, в Калининграде их много. Обязательно сходите в Музей Мирового океана – там будет интересно и детям, и взрослым. Возьмите экскурсию на исследовательские судна «Витязь» или «Космонавт Пацаев»: загляните в каюты, прогуляйтесь по палубе и узнайте больше о том, как проходят морские экспедиции. В главном корпусе музея выставлены аквариумы с уникальными коллекциями раковин морских моллюсков и кораллов.

Изучить историю добычи солнечного камня можно в Музее Янтаря. Там вы увидите древние украшения, узнаете, как добывают янтарь, осмотрите уникальные камни с инклюзами (т.е древнейшими насекомыми, застывшими в смоле), а еще сможете купить себе яркий и красивый сувенир на память. И точно не нарветесь на подделку!

Любителям военной истории рекомендуем посетить музей «Бункер Отто Фон Ляша» или съездить на Форт№5. Экспозиции в них посвящены штурму Кенигсберга войсками Красной Армии с 6 по 9 апреля 1945 года. Например, в музее-бункере представлены 5 диорам Кенигсберга в период активных боевых действий, восстановлена обстановка немецкого штаба накануне капитуляции. На пятом форту выставлены советские пушки, торпеды, глубинные бомбы и палубное орудие. Топ-5 небанальных музеев Калининграда

4. Посмотрите областные города

В Калининграде можно гулять по несколько часов каждый день, заглядывать во дворы, исследовать улочки, смотреть на немецкие виллы. Но не стоит ограничиваться только региональным центром. Советуем вам съездить и в другие города области — например, в Черняховск, Советск, Железнодорожный, Багратионовск, Гусев. В этих частях Калининградской области сохранилось больше всего достопримечательностей: замков, кирх, немецких аутентичных особняков, дорог из брусчатки.

Туристы приезжают в эти города часто, но пока не так массово и организованно, как в Калининград или Светлогорск и Зеленоградск, поэтому можно насладиться тихой и спокойной прогулкой. Доехать до крупных городов области можно на общественном транспорте, либо с организованной экскурсией. Особенно хорошо здесь будет осенью: никакой изматывающей жары. А желтые и красные листья деревьев только дополнят красочный исторический пейзаж. В дождливую погоду в любом из этих городков можно найти занятие: заглянуть в музей или, в конце концов, посидеть в уютном кафе.

5. Половите рыбу

Калининградская область – отличное место для любителей рыбалки.

В регионе немало место, где можно посидеть с удочкой:

многочисленные реки и озера – в них водится щука, голавль, карась, сом, налим, плотва;

Калининградский и Куршский залив – места обитания окуня, угря, леща, судака;

Балтийское море – в нем обитает камбала, треска, салака, сарган;

Виштынецкое озеро – место, где можно выловить балтийского сига и ряпушку.