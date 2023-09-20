Названы самые популярные направления для отдыха по России летом

Самыми популярными направлениями для отдыха по России в июне - августе этого года стали Сочи, Геленджик, Санкт-Петербург, а также Карелия и Плес. К таким выводам пришли эксперты банка "Русский стандарт" и компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS, их исследование есть в распоряжении ТАСС.

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"На волне растущего интереса к внутреннему туризму путешествия по России заметно набирают обороты популярности. Самые востребованные маршруты июня - августа пролегли через города с богатой историей и живописные регионы с возможностью насладиться незабываемым отдыхом на природе. В рейтинг популярных направлений летом 2023 года вошли Сочи, Геленджик, Санкт-Петербург, Карелия, Плес, Переславль-Залесский, Калининград", - отмечается в исследовании.

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Среди лидеров южных направлений для путешествий - Сочи и Геленджик. Средний чек трат по картам клиентов банка в Сочи в июне - августе этого года составил 4 639 рублей, а в Геленджике - 1 227 рублей.

"Выбирая более северные маршруты, чаще всего останавливались на Санкт-Петербурге и Карелии. Город на Неве, который можно всякий раз открывать для себя заново, продолжает притягивать туристов дворцовыми ансамблями и музеями, театрами и разводными мостами. Средний чек трат по картам банка летом 2023 года здесь составил 3 281 рублей", - указали авторы исследования.

При этом средний размер одной покупки в Карелии по картам "Русского стандарта" в июне - августе составил 4 422 рублей. В Плесе же средний чек этим летом был 1 432 рублей, а в Переславле-Залесском - 1 216 рублей. В поездках в Калининград россияне в среднем тратили на одну покупку 3 501 рублей, следует из данных о транзакциях клиентов банка.

Среди зарубежных направлений россияне выбирали чаще всего курорты Турции, Шри-Ланки, Мальдивских островов, Израиля и Грузии.