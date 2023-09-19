3 душевных места в Мурманской области, где нужно побывать осенью

В любой непонятной ситуации туристы едут путешествовать.

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Осенью душевно отдохнуть можно в Мурманской области. Новые впечатления уже не омрачают тучи комаров и гнуса, тундра стелется под ноги разноцветным ковром, а ночи освещает северное сияние.

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Где на Кольском полуострове можно в полной мере насладиться ускользающей осенней красотой, разбирался «ФедералПресс».

Топовые локации Кольского полуострова

«Топ-3 мест в регионе – Териберка, Умба и Рыбачий. Умба – это красота плюс грибы», – рассказал «ФедералПресс» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Териберка по праву возглавляет топ туристических локаций в регионе. Старинное село на берегу Баренцева моря стало чрезвычайно популярным после выхода в 2014 году российского фильма «Левиафан». И вот уже почти десятилетие в Териберку едут люди, чтобы своими глазами увидеть местные достопримечательности, вошедшие в киноленту.

РИА "ФедералПресс"

Хотя тихую и дикую красоту этих мест омывает мощный туристический поток, здесь все еще можно найти уединенные места для слияния с природой. А востребованность этих мест способствует развитию инфраструктуры.

Где сделать обязательное селфи в Териберке:

кладбище кораблей,

песчаный пляж,

водопад Малого Батарейского озера,

каменный пляж «Яйца динозавра»,

Териберский часовой,

Малое Батарейское озеро.

У гостей региона есть шанс увидеть китов, если выйти на судне в открытое море. Также можно рыбачить, собирать грибы и ягоды.

Добавим, что с 1 июня 2023 года власти региона ввели плату за посещение природного парка «Териберка». Стоимость для россиян 360 рублей за 1 день, для иностранцев – 720 рублей.

Оформить разрешение можно на портале министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Полуострова Рыбачий и Средний – край света

Полуострова Средний и Рыбачий находятся на самом севере региона на берегу Баренцева моря. У этого места настоящий северный характер, поэтому во время осеннего визита сюда надо одеваться теплее. До середины октября снегопады маловероятны, но среднесуточные температуры стремятся к нулю. Некоторые туристы специально приезжают сюда в октябре, чтобы насладиться сезоном штормов.

РИА "ФедералПресс"

Добраться на труднодоступные полуострова Рыбачий и Средний можно самостоятельно на внедорожниках или в составе джип-тура. Туристов здесь значительно меньше, в отличие от Териберки, поэтому эти уединенные места можно назвать раем для интровертов и мизантропов.

Где сделать обязательное селфи:

мыс Кекурский,

Вайдагубский маяк на мысе Немецкий,

Мустатунтури,

мыс Скорбеевский,

поселок Большое Озерко,

скалы Два брата,

Мельничный водопад.

Добавим, что для посещения природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний» нужно оформить разрешение на портале министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Стоимость посещения для россиян 300 рублей, для иностранцев 600 рублей.

Поселок Умба – лесная сказка

Ценителям атмосферных мест рекомендуется посетить одно из старейших поселений всего Кольского полуострова – Умба, ведущее свою историю с 1466 года. Изначально оно было вотчиной Соловецкого монастыря.

Умба располагается возле Белого моря и находится на берегу одноименной реки.

РИА "ФедералПресс"

Где сделать обязательное сэлфи:

Музей под открытым небом Тоня Тетрина,

Музей наскального искусства Петрогрифы Канозера,

Музей поморского быта,

Церковь Вознесения Христова.