Число туристов, которые посетили Эльбрус летом, выросло на 30 процентов. Этого удалось добиться благодаря новым туристическим продуктам и развитию инфраструктуры. В августе пассажиропоток на канатной дороге курорта и вовсе побил исторический рекорд - 4500 пассажиров за сутки. Что предлагали туристам на горе летом, узнал корреспондент "РГ".

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Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в 2023 году закончился только 1 июля, его несколько раз продлевали, так как снег в горах еще позволял кататься. Поэтому лето здесь продлилось на месяц меньше календарного. Но даже за этот короткий промежуток удалось понять, что интерес к Эльбрусу у туристов остается в июле и августе.

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По словам гендиректора института развития "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова, лето позволило заняться строительством и подготовкой к новому горнолыжному сезону 2023-2024 года, но это не значит, что теплые месяцы не пошли на пользу именно в плане туризма.

Пассажиропоток на канатной дороге вовсе побил исторический рекорд в 4500 пассажиров за сутки.

- Очень важно, что поддержан механизм развития туристических объектов именно в рамках особых экономических зон (ОЭЗ). Результаты, которые мы сегодня видим на наших горнолыжных курортах, говорят об эффективности этих мер поддержки: в летний период, самый неактуальный для горнолыжных курортов, только на Эльбрусе мы получили рост турпотока 30 процентов, август нам дал почти 80 тысяч турис-тов - эти показатели сравнимы с зимними месяцами, и это о многом говорит, - рассказал Юмшанов.

Хотя горные трассы закрывались, канатная дорога продолжала работать, а на ней можно подняться до рекордной в России для этого вида транспорта высоты в 3847 метров над уровнем моря - почти четыре километра. Сама канатка из-за своей высоты включена в "Книгу рекордов России". Прогулка занимает около 30 минут в одну сторону с пересадкой на станциях: Поляна Азау (2350 метров) - Старый Кругозор (3000 метров) - Мир (3500 метров) - Гарабаши (3847 метров).

Одно из главных летних развлечений на горе и в ее окрестностях - пешие прогулки. Сезон трекинга, кстати, еще не закончился и продлится примерно до конца октября. Идеальное время для походов - до конца сентября, потом станет прохладнее. Можно отправиться к водопадам Азау, Терскол, Девичьи Косы, дойти до обсерватории "Пик Терскол", сходить в ущелья Ирикчат, Адыл-Су, к озерам Сылтранкель и Донгуз-Орун-Кель, подняться на пик Кахиани.

В большинство указанных мест можно отправиться самостоятельно, нужно только заранее прикинуть время на поход туда и обратно, взять с собой еду и напитки, а также не забыть об удобной обуви и теплых вещах - в горах может резко похолодать. Чтобы путешествовать было интереснее, всегда можно нанять местного гида, который расскажет о достопримечательностях, проведет не самыми очевидными, но красивейшими тропами и будет отвечать за безопасность группы.

Например, небольшой поход в ущелье Тютю-Суу рядом с Тырныаузом обойдется в 6500 рублей с группы до 10 человек. Несмотря на близость к цивилизации, именно там можно увидеть стада горных туров на окружающих скалах. После выхода из лесной зоны открывается вид на вершину Тютю-баши, возвышающуюся над альпийскими лугами. Далее маршрут пересекает живописную долину и заканчивается у водопадов, где удобно остановиться на отдых и для перекуса.

Мест для пеших прогулок в Приэльбрусье с избытком. Рядом с поляной Азау начинается экотропа "Азау - Чегет". Путь составляет около пяти километров по красивейшим участкам леса и альпийских лугов, вдоль горной реки Баксан. Отсюда открываются виды на массив Чегет, пик Терскол, Баксанскую долину. На маршруте тоже есть места для отдыха.

Многие туристы едут в летний сезон в Приэльбрусье лишь с одной целью - покорить самую высокую гору в Европе. Высшая точка Эльбруса - 5642 метра. Высота серьезная, и для ее взятия нужна хорошая подготовка и подходящее снаряжение. Пройти акклиматизацию и найти хороших гидов можно прямо на месте, но лучше бронировать места заранее. А еще надо выделить достаточное количество времени, ведь чтобы привыкнуть к постепенному набору высоты, в среднем требуется около недели.

- Можно провести ночь в отеле LEAPRUS. Этот высокогорный приют расположен на южном склоне Эльбруса на высоте 3912 метров, между станцией Гарабаши и Приютом-11. Он уникален тем, что предлагает комфортное размещение с горячей водой, шведским столом, удобными кают-компаниями с панорамными видами. Он предназначен в первую очередь для акклиматизации перед восхождением. Но также подойдет романтикам, которые захотят встретить рассвет выше всех в стране, - рассказали в пресс-службе курорта.

Тем временем

Один из самых доступных способов исследовать красоты Приэльбрусья предполагает четыре дополнительные ноги - это конные прогулки. Здесь в Кабардино-Балкарии издавна разводят лошадей карачаевской породы, они отличаются неприхотливостью, спокойствием, уравновешенностью. Даже если турист впервые в седле, ему может помочь опытный инструктор-гид. Разновидность маршрутов здесь очень большая: в ущелье Терскол, к обсерватории Пик Терскол, по лесным тропам от Поляны Чегет до Поляны Азау, по южным склонам горы Чегет до Поляны Нарзанов, в ущелье Юсеньги и другие.