В Саратовской области на Утесе Разина провели туристический форум

В Саратовской области на Утесе Степана Разина провели Первый туристический экологический форум.

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Утес Разина в селе Белогорском недалеко от границы с Волгоградской областью считается одним из наиболее интересных и красивых памятников природы и истории в Поволжье. Он входил в топ-10 достопримечательностей нашей страны и включен в перечень приоритетных территорий для развития экотуризма в Саратовской области.

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По легендам утес использовался волжскими разбойниками в качестве поста наблюдения для нападений на купеческие суда. Нередко в этих преданиях фигурирует имя Степана Разина, который якобы зарыл в горе свои сокровища. Между тем археологи раскопали здесь стоянку людей еще бронзового века. Вообще же у Утеса Разина трижды статус памятника: археологического, геологического и ботанического, здесь растут редкие растения. А рядом в Даниловском овраге с крутыми склонами находится одна из крупнейших в Поволжье колоний хищных птиц.

На форуме была организована деловая программа для предпринимателей, которым рассказали о мерах господдержки для развития экотуризма. Студенты саратовских вузов под руководством преподавателей провели исследовательскую работу для создания здесь экологического маршрута.

"Гвоздем" культурной программы форума стал концерт на свежем воздухе на высоком берегу Волги с потрясающим видом на речные просторы Поволжского камерного оркестра из Энгельса и коллективов народного творчества.

- Одна из целей проведения форума была наметить стратегию развития этой территории, - рассказал научный руководитель проекта, доцент Саратовского исследовательского госуниверситета Александр Башкатов.

Ранее ученый разработал концепцию рекреационно-туристического кластера в окрестностях утеса Степана Разина, которая уже получила одобрение общественности. Кстати, туристический лагерь на форуме, кемпинг и автостоянку расположили в соответствии с этой концепцией, не на самом утесе, это охраняемая территория, а на соседнем участке.

Преподаватели и студенты института урбанистики, архитектуры и строительства Саратовского технического госуниверситета на форуме предложили несколько решений по развитию инфраструктуры села Белогорское. Когда-то это было большое село, где жило больше двух тысяч человек, была своя церковь. Сейчас местные жители почти одни пенсионеры, школа в селе закрылась.

Возрождать село планируется, развивая местный туризм. Специалисты предлагают в одном из пустующих помещений школы, где бывший директор создал замечательный краеведческий музей, открыть визит-центр для туристов, где они могли бы заказать экскурсию, получить информацию и другие услуги. Кроме того наметили места для размещения гостевых домов, пристани, пляжа, а также экологической станции и специальной арт-резиденции для фотографов и художников.

Как считают авторы, некоторые из этих проектов можно было бы реализовать в рамках частно-государственного партнерства.

Еще одно предложение превращение Белогорского в учебную базу для прохождения практики студентами сразу нескольких саратовских вузов: биологами, экологами, географами, геологами, специалистами по сервису и туризму. Ведь все возможности для этого здесь есть. Кстати сходная вузовская база уже существует в городе Хвалынске.

Как отметил Александр Башкатов, реализуя туристическо-рекреационный проект необходимо сохранить атмосферу старинного волжского села, уникальное ощущение первозданности и необжитости этих мест, которая составляет их главную ценность и привлекательность.

Экологический маршрут, который разрабатывается для утеса Степана Разина получил название "Белая полоса".

Предполагается, что такое название задает ассоциации самого широкого плана: от белых меловых скал волжских берегов, до символической "белой полосы" в человеческой жизни.

В аудиогиде для экологической тропы участие в озвучивании текста принял уроженец Саратова актер и шоумен Кирилл Лопаткин.

Завершился форум также весьма символично. Участники выстроились в одну линию и сделали шаг вперед по "Белой полосе", и потом пошли по ней.

- Утес Степана Разина - это одна из самых живописных природных достопримечательностей нашего региона. Здесь есть всё для развития туристического потенциала: великолепная природа, Волга, а сколько легенд и тайн связано с этой территорией! Наша общая задача - развивать инфраструктуру, чтобы сюда было удобно доехать, были все необходимые коммуникации, отдых стал комфортным. Очень важно понимать перспективы и темпы развития столь популярного сегодня экотуризма, а также какие для этого меры поддержки могут получить предприниматели, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

В этом и следующем году в Саратовской области будет выделено порядка 100 миллионов рублей на строительство пяти быстровозводимых туристских комплексов глэмпинг-парков, которые минимизируют воздействие на окружающую среду. Один из таких комплексов планируется построить как раз в окрестностях Утеса Степана Разина.