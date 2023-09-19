В Сахалинской области вырос спрос на туристические услуги

Летом 2023 года в Сахалинской области наблюдалось значительное увеличение числа туристов, особенно начиная с середины июля. Весь туристический пакет на Курилы был распродан, а туроператоры отмечали чрезвычайное превышение спроса над предложением. Эту информацию доложило Главное управление Банка России в своём сентябрьском выпуске отчёта о региональной экономике.

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Представители сферы гостиничного бизнеса сообщили, что уровень бронирования гостиниц в августе достиг 98%. Местные туроператоры также ожидают увеличенного спроса в сентябре и начале октября, так как эти месяцы считаются наиболее привлекательными для посещения Сахалина.

Согласно оценкам представителей туристической отрасли, турпоток на Курилы значительно увеличился по сравнению с предыдущим годом. Именно поэтому во второй половине августа, в период пиковых летних каникул, сахалинская авиакомпания добавляла дополнительные рейсы, чтобы туристы смогли вовремя вернуться в свои регионы, а местные жители — добраться обратно с отдыха, как отметил начальник экономического отдела отделения Банка России по Сахалинской области, Иван Когут.