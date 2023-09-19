Названы самые популярные у туристов регионы Кавказа

В России по итогам летнего сезона вырос спрос на путешествия в республики Северного Кавказа. Представители Российского союза туриндустрии (РСТ) назвали самые популярные направления, соответствующий материал опубликован на официальном сайте организации.

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Среди наиболее востребованных регионов оказался Дагестан. По мнению экспертов, туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых с экскурсиями. Также отмечаются высокие продажи туров в Кабардино-Балкарию, а именно в Приэльбрусье, и Карачаево-Черкесию.

Привлекательна для россиян и Северная Осетия — туда они едут, чтобы увидеть «Город мертвых» в Даргавсе, Куртатинское и Дигорское ущелья, — а также Ингушетия: в республике обязательная для посещения достопримечательность — родовые башни.

Кроме того, автотуристы интересуются экскурсионной программой в Адыгее — особой популярностью пользуется плато Лаго-Наки с альпийскими лугами и купание в термальных источниках. В Чечне при этом востребованы сити-туры в Грозный.