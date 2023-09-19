В Карелии открылась выставка о северном деревянном зодчестве

В Карелии в музее Кондопожского края открылась передвижная выставка «Сохранение памятников деревянного зодчества Русского Севера. Пути, возможности, инициативы». Об этом сообщается в сообществе администрации Кондопожского района во «ВКонтакте».

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На ней будут представлены рисунки, чертежи, фотографии, макеты памятников деревянного зодчества Русского Севера, а также попробовать собрать и разобрать различные виды врубок и даже амбарчик.

Выставка будет показана в девяти музеях и библиотеке районных центров Архангельской, Вологодской областей и Республики Карелия.