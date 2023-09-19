Куда поехать в отпуск: названы самые популярные города для отдыха молодежи в России
Молодые туристы чаще всего предпочитают активный и недорогой отдых. Национальный туроператор «Алеан» проанализировал бронирования россиян от 18 до 27 лет и назвал самые востребованные у них города.
По данным туроператора «Алеан», российская молодежь предпочитает бюджетное проживание, поэтому останавливается в гостевых домах и хостелах. Но при этом им важно, чтобы интерьер и вид из окна были красивыми, чтобы выкладывать фотографии в соцсети. Вместе с тем им важно, чтобы до центра было недалеко и не нужно было тратиться на проезд. Собираясь отправиться на природу, молодые люди часто бронируют номера в экоотелях или глэмпингах.
Самым популярным направлением в России оказалось Черноморское побережье – 45 % путевок было куплено именно туда. Больше всего туристов ездят в Сочи. В Санкт-Петербург предпочитают отправиться 14 % молодых россиян, а в Москву – 9 %.
Также в десятку популярных туристических мест попало башкирское озеро Банное, Горный Алтай, Нижний Новгород и Казань. Кроме того, молодежи интересны поездки в Екатеринбург, Калугу и на Азовское море, передает РИА Новости.