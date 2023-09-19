Названы самые популярные города для отдыха молодежи в России

По данным туроператора «Алеан», российская молодежь предпочитает бюджетное проживание, поэтому останавливается в гостевых домах и хостелах. Но при этом им важно, чтобы интерьер и вид из окна были красивыми, чтобы выкладывать фотографии в соцсети. Вместе с тем им важно, чтобы до центра было недалеко и не нужно было тратиться на проезд. Собираясь отправиться на природу, молодые люди часто бронируют номера в экоотелях или глэмпингах.