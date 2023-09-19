Избинг вместо Турции: россияне распробовали деревенский отдых

О новом формате деревенского отдыха, который прозвали термином «избинг», написал Forbes. Цены совсем не сельские — ночь в избе может стоить около 30 тысяч рублей.

© BFM

Владелец турбазы «В гостях у сказки» в Нижегородской области Олег Шлоков построил первые избы лет десять назад. Каникулы он проводил у бабушки в деревне. С возрастом ностальгия по тем временам нарастала. Решил создать комплекс в чисто русском стиле. Купил обанкротившуюся турбазу, нанял рубщиков. Бревна тесали «под скобель», чтобы выглядело как в конце XIX века. Проще было построить с нуля, чем восстанавливать старые дома. Изба на восемь человек стоит 10 тысяч рублей в сутки, изба на четверых-шестерых — 8 тысяч. Питание за отдельную плату. Русская кухня по системе «шведский стол». Еда — из печи, гжельская посуда. Термин «избинг» Олег впервые услышал от Business FM:

Видео дня

— У меня всего две избы. Было три — одна сгорела. Тут о какой-то отдаче говорить пока не приходится.

— В последнее время чувствуете приток гостей?

— Конечно, это сразу начало чувствоваться с момента ввода санкций. Поток начал расти еще, наверное, с 2017 года, потом пандемия добавила. С началом СВО видно, что и поток, и длительность отдыха сменились: если раньше люди ехали на два-три дня, сейчас нередко едут и на десять, и даже на 20 дней. Если раньше это были шумные, веселые компании, отмечали какой-нибудь день рождения, то сейчас это больше семейный отдых, семьями живут неспешной деревенской жизнью. Сейчас все очень дорого: допустим, сложить хорошую печку — на сегодняшний день цена, наверное, от полумиллиона рублей. Хороший персонал тоже сегодня дорого стоит.

Конкурентов в последние годы все больше. Весной этого года один из таких бизнесменов зарегистрировал термин «избинг» в Роспатенте. В каких-то комплексах цена уик-энда в капитальном бревенчатом доме с завтраком на четверых человек стартует от 48 тысяч рублей. Где-то аренда в районе 30 тысяч в сутки. Хотя убранство скорее как в глэмпинге. Многим интересен деревенский быт: любопытно, как работать на сеновале, как ухаживать за животными.

Но гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин не видит у таких проектов большого потенциала:

Сергей Ромашкин генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров«Я думаю, что цены, о которых вы говорите — десятки тысяч рублей за ночевку с человека, — это все-таки не массовый рынок. Наши туристы хорошо знают цены на отели, вряд ли они захотят платить в пять-шесть раз больше средней цены в отеле в Подмосковье, а она на сегодня — 4-5 тысяч рублей с трехразовым питанием за одну ночь. Это какие-то, видимо, эксклюзивные проекты с хорошей маркетинговой составляющей, это не очень популярно, туристы хотят жить в объектах с хорошей территорией, с инфраструктурой, там должны быть детские развлечения, желательно бассейн, а лучше — два, питание «шведский стол». Мне кажется, здесь все-таки дань моде, как говорит молодежь, хайп. Эта мода быстро пройдет, все-таки туристы хотят жить в нормальных, качественных отелях «три-пять звезд». Один раз приехали, сфотографировались — уехали. Второй раз вряд ли поедут. Мы эту тему обсуждали у себя, мы предложили название «сеновалинг». А в одном подмосковном отеле я встретил название по-английски mushroom hunting — «грибная охота».