Названы самые привлекательные направления для автотуризма в России
"Ингосстрах" и Финансовый университет провели совместное исследование по автотуризму в 37 самых крупных по численности городах России.
Выяснилось, что за последний год туристические поездки на машине совершили почти треть россиян (28,3%). Чаще всего на автомобилях путешествуют жители Санкт-Петербурга (70%), Казани (66%), Ярославля (64%), Москвы (60%) и Рязани (51%). Реже других используют машину для туризма в Омске (14%) и Махачкале (15%).
Свой транспорт предпочитают в первую очередь из-за гибкости в выборе маршрута путешествий и удобства (36,5%), экономии (31,7%) и комфорта перемещений (28,2%). Большинство россиян ездят в короткие поездки выходного дня (34,6%) или среднесрочные на 6-10 дней (36,3%).
Почти две трети опрошенных (71,8%) путешествуют семьей. Компании мужчин в автомобильном трипе можно встретить в 4 раза чаще (15%), чем женские (3,5%). Каждое десятое путешествие на колесах совершается одиночками (9,9%).
Самые привлекательные места для автотуризма - это Золотое кольцо России, города Подмосковья (29%), Поволжье (24%) и Республика Дагестан (16%). Кроме этого туристы отправляются на автомобиле на Кавказ и Черноморское побережье (14,7%), а также в Санкт-Петербург (13%). Пока не слишком популярны для туризма Карелия (путешествие туда хотели бы совершить только 6% опрошенных), а также Сибирь (5%). По монастырям и храмам России хотели бы поехать на машине 1,9% респондентов.
"В нашем исследовании мы пытались определить наиболее популярные направления автотуризма. Так, мы увидели, что одним из них сегодня стал Дагестан, совмещающий морской, пляжный отдых, а также посещение различных достопримечательностей, которыми богата республика. Наше исследование позволит более точно планировать развитие туристической инфраструктуры по территории страны. К сожалению, Урал и Сибирь пока что не очень популярны среди автотуристов. Надеюсь, что строительство новых скоростных автомагистралей привлечет поток автотуристов на Урал и в азиатскую часть страны" - поясняет директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
При этом все больше и больше автовладельцев считают необходимым иметь в поездках полисы ДМС и застраховать себя от несчастных случаев (14,9%). Лидеры по получению страховой защиты в путешествиях Москва (52%), Владивосток (41%), Иркутск (34%), Санкт-Петербург (30%) и Киров (25%).
"Путешествие на машине - это всегда приключение и запас новых впечатлений на год вперед. Однако к поездке следует подготовиться заранее и приобрести страховой полис на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. В дороге может произойти разное, а покупка полиса поможет сэкономить средства даже при возникновении форс-мажора. Сообщить в компанию о страховом случае легко и удобно через мобильное приложение. Используя приложение, можно направить в компанию необходимые документы. Возмещение ущерба также может быть выплачено дистанционно, без визита в офис", - пояснил заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха" Дмитрий Кренев.
Если говорить про 2023 год, то он, несомненно, станет успешным для отечественной туротрасли. Хотя и доля зарубежных туров растет, рассказал "Российской газете" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
"По самым популярным туристическим маршрутам, например, в Краснодарский край, до 60% туристов путешествуют на автомобилях. И только 40% - авиационным и железнодорожным транспортом. Более всего автотуризм популярен у жителей близлежащих к курортам регионов. Из отдаленных, к примеру, северных, конечно же, стараются прилететь. Слишком долгая дорога получится на автомобиле", - отмечает Горин.
В то же время эксперт напоминает, что развитие автотуризма напрямую связано с развитием транспортной инфраструктуры и строительством новых скоростных магистралей. Пусть даже и платных. Понятно, что люди не хотят ехать по 10 дней по кочкам и ухабам и ночевать в полях. Чем лучше дороги и удобнее придорожные мотели и кафе, тем больше поток желающих прокатиться с ветерком.
Строится скоростная трасса до Казани. Президент Владимир Путин 8 сентября запустил участок трассы, который связал Москву и Арзамас. Полностью строительство М-12 на участке от Москвы до Казани планируется завершить в декабре 2023 года.
Дмитрий Горин также добавил, что автотуризм развивается и между большими и малыми городами. Россияне охотно путешествуют на короткие расстояния - "три часа и дома".
Путешествия по Золотому кольцу, в Карелию, Санкт-Петербург тоже популярны. "Не будем забывать об экономической составляющей. Если на машине путешествует семья или едет большая компания, то это выгоднее, чем покупать каждому билеты на самолет или поезд. Помимо платы за бензин, есть еще расходы на питание и остановки, а также проезд по платным трассам. Но все равно это может быть экономически более целесообразно", - подчеркивает Дмитрий Горин. Многие люди сегодня берут в дорогу и любимых питомцев. На машине с ними однозначно комфортнее, чем в поездах или на самолетах.