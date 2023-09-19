Названы самые привлекательные направления для автотуризма в России

"Ингосстрах" и Финансовый университет провели совместное исследование по автотуризму в 37 самых крупных по численности городах России.

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Выяснилось, что за последний год туристические поездки на машине совершили почти треть россиян (28,3%). Чаще всего на автомобилях путешествуют жители Санкт-Петербурга (70%), Казани (66%), Ярославля (64%), Москвы (60%) и Рязани (51%). Реже других используют машину для туризма в Омске (14%) и Махачкале (15%).

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Свой транспорт предпочитают в первую очередь из-за гибкости в выборе маршрута путешествий и удобства (36,5%), экономии (31,7%) и комфорта перемещений (28,2%). Большинство россиян ездят в короткие поездки выходного дня (34,6%) или среднесрочные на 6-10 дней (36,3%).

Почти две трети опрошенных (71,8%) путешествуют семьей. Компании мужчин в автомобильном трипе можно встретить в 4 раза чаще (15%), чем женские (3,5%). Каждое десятое путешествие на колесах совершается одиночками (9,9%).

Самые привлекательные места для автотуризма - это Золотое кольцо России, города Подмосковья (29%), Поволжье (24%) и Республика Дагестан (16%). Кроме этого туристы отправляются на автомобиле на Кавказ и Черноморское побережье (14,7%), а также в Санкт-Петербург (13%). Пока не слишком популярны для туризма Карелия (путешествие туда хотели бы совершить только 6% опрошенных), а также Сибирь (5%). По монастырям и храмам России хотели бы поехать на машине 1,9% респондентов.

"В нашем исследовании мы пытались определить наиболее популярные направления автотуризма. Так, мы увидели, что одним из них сегодня стал Дагестан, совмещающий морской, пляжный отдых, а также посещение различных достопримечательностей, которыми богата республика. Наше исследование позволит более точно планировать развитие туристической инфраструктуры по территории страны. К сожалению, Урал и Сибирь пока что не очень популярны среди автотуристов. Надеюсь, что строительство новых скоростных автомагистралей привлечет поток автотуристов на Урал и в азиатскую часть страны" - поясняет директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

При этом все больше и больше автовладельцев считают необходимым иметь в поездках полисы ДМС и застраховать себя от несчастных случаев (14,9%). Лидеры по получению страховой защиты в путешествиях Москва (52%), Владивосток (41%), Иркутск (34%), Санкт-Петербург (30%) и Киров (25%).

"Путешествие на машине - это всегда приключение и запас новых впечатлений на год вперед. Однако к поездке следует подготовиться заранее и приобрести страховой полис на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. В дороге может произойти разное, а покупка полиса поможет сэкономить средства даже при возникновении форс-мажора. Сообщить в компанию о страховом случае легко и удобно через мобильное приложение. Используя приложение, можно направить в компанию необходимые документы. Возмещение ущерба также может быть выплачено дистанционно, без визита в офис", - пояснил заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха" Дмитрий Кренев.

Если говорить про 2023 год, то он, несомненно, станет успешным для отечественной туротрасли. Хотя и доля зарубежных туров растет, рассказал "Российской газете" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"По самым популярным туристическим маршрутам, например, в Краснодарский край, до 60% туристов путешествуют на автомобилях. И только 40% - авиационным и железнодорожным транспортом. Более всего автотуризм популярен у жителей близлежащих к курортам регионов. Из отдаленных, к примеру, северных, конечно же, стараются прилететь. Слишком долгая дорога получится на автомобиле", - отмечает Горин.

В то же время эксперт напоминает, что развитие автотуризма напрямую связано с развитием транспортной инфраструктуры и строительством новых скоростных магистралей. Пусть даже и платных. Понятно, что люди не хотят ехать по 10 дней по кочкам и ухабам и ночевать в полях. Чем лучше дороги и удобнее придорожные мотели и кафе, тем больше поток желающих прокатиться с ветерком.

Строится скоростная трасса до Казани. Президент Владимир Путин 8 сентября запустил участок трассы, который связал Москву и Арзамас. Полностью строительство М-12 на участке от Москвы до Казани планируется завершить в декабре 2023 года.

Дмитрий Горин также добавил, что автотуризм развивается и между большими и малыми городами. Россияне охотно путешествуют на короткие расстояния - "три часа и дома".