Поток туристов в Казань снизился на 34,6%
В октябре в Казань приедут отдыхать 5,4% россиян. При этом поток туристов в столицу Татарстана снизился на 34,6%, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование OneTwoTrip.
В октябре отдых в России выбрали 55,5% жителей. Это на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самыми популярными городами среди россиян стали Москва (26,1%), Санкт-Петербург (19,1%) и Сочи (18,4%).
Что касается зарубежных направлений, российские туристы чаще всего стремятся в Стамбул (на него приходится 8,7% бронирований), Римини (4,3%) и Ереван (3,7%).
Напомним, летом столица Татарстана заняла третье место по популярности среди туристов после Санкт-Петербурга и Москвы. Также в топ наиболее посещаемых городов вошли Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Адлер, Волгоград, Геленджик и Краснодар.