Поток туристов в Казань снизился на 34,6%

В октябре в Казань приедут отдыхать 5,4% россиян. При этом поток туристов в столицу Татарстана снизился на 34,6%, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

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В октябре отдых в России выбрали 55,5% жителей. Это на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми популярными городами среди россиян стали Москва (26,1%), Санкт-Петербург (19,1%) и Сочи (18,4%).

Что касается зарубежных направлений, российские туристы чаще всего стремятся в Стамбул (на него приходится 8,7% бронирований), Римини (4,3%) и Ереван (3,7%).