Под Калининградом появился новый подводный маршрут

В самом западном регионе страны открылся подводный парк с промышленными экспонатами. Первые дайверы уже погрузились на дно необычного музея и поделились своими впечатлениями.

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Разместился новый туристический объект в глубинах Синявинского озера в курортном поселке Янтарный. Когда-то на его месте был еще немецкий промышленный карьер, в котором добывали янтарь. После того как запасы исчерпались, объект вместе с выросшим там лесом затопили.

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Глубина озера составляет около 25 метров. Его подводный ландшафт весьма разнообразный: затопленный лес сменяется равниной, которую пересекает бетонная дорога. А на фоне подводных барханов до сих пор стоят старые промышленные сооружения. Такой постапокалиптический пейзаж всегда стремились исследовать любители понырять с аквалангом. Теперь потрясающие виды дополнили реальные музейные экспонаты.

У подводного парка специфическая направленность - все объекты, которые погрузили на дно, связаны с калининградским янтарем и его промышленной добычей.

Так, например, здесь можно увидеть ковш знаменитого "шагающего" экскаватора, отвал бульдозера, насосы и даже часть трубопровода, через который проходила содержащая солнечный камень пульпа - разжиженная смесь голубой глины и верхних пород. Экспозицию дополнили этикетаж и информационные стенды. Авторы проекта заранее позаботились об экологии: перед погружением все элементы прошли специальную очистку.

Подводный парк - совместный проект калининградского Музея Мирового океана и фонда "Морское наследие Отечества". Грант на его создание выделило Русское географическое общество.