5 причин побывать в Дигории

Северная Осетия – идеальное место, чтобы отдохнуть от городской суеты и зарядиться энергией.

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Головокружительные горы, крупные ледники и шумные водопады – лишь малая часть того, чем славится национальный парк «Алания», расположенный в Дигории.

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Причина №1. Водопад Байдари

Дигорию часто называют краем тысячи водопадов. Самый живописный и величественный из них – Байдари. Он служит левым притоком реки Харесидон, а его высота достигает 20 метров. Добраться до тропы, ведущей к водному каскаду, можно на машине. А дальше понадобятся тренированные ноги. Путь к вершине пролегает серпантином через лес и занимает у путешественников примерно полчаса.

В переводе с осетинского Байради значит «радующий». На финише путешествия водопад действительно радует туристов своим видом.

«Я бывала у Лагонаки, Архыза, Гуама, Мезмая. Здесь тоже прекрасно и хорошо. В начале подъема было жарко, а после половины пути стало прохладнее. Сразу сердцу стало легче. Великолепный водопад – красивый, прохладный, будто летний душ, – делится своими впечатлениями туристка из Краснодарского края Неля Реутова.

Путешественники, привыкшие к спускам и подъемам, называют маршрут к Байдари «лайтовым». При этом подножье водопада отлично подходит для селфи. На фоне стремительного потока или местного горного пейзажа любой ракурс смотрится впечатляюще.

Причина №2. Гора Кубус

Вторая причина отправиться путешествовать по Дигории – покорить гору Кубус. Местные жители считают ее мистической и говорят, что она исполняет желания тех, кто дойдет до заветного места. Уже в самом начале тропа круто берет вверх, напоминая длинный рваный серпантин. Дорога выравнивается ближе к поляне, которая раньше была торфяным болотом.

Сейчас на месте Кубусского торфяника, насчитывающего примерно 8 тысяч лет, любят ставить палатки туристы. Дальше ориентиром служат огромные замшелые камни. Дойдя до них, нужно держаться левее и пробираться через лес. Он здесь разношерстный: березняк, осины, рябины и сосны.

На середине пути растет древняя реликтовая сосна – настоящий исполин, которому, согласно легендам, уже больше трехсот лет. Говорят, именно это дерево и исполняет заветные желания.

Но маршрут покорителей на этой поляне не заканчивается. Главная цель – вершина горы. С нее открываются живописные виды на местные ущелья, ледники и не только.

Причина №3. Поляна Таймази

Следующая остановка – поляна Таймази, с которой открывается великолепный вид на водопады Три сестры. Щелкающие фотокамеры на телефонах, задранные вверх головы туристов, улыбающиеся люди, раскинутые в стороны руки – поляна Таймази похожа на съемочную площадку, где фоном шумят три водопада.

Высота каждого потока воды достигает 300 метров. В солнечную погоду ясно видны «живые» змейки водопадов. Каскады водопада питает ледник Таймази. Огромные наледи прокрывают вершины хребта. А водопады впадают в реку Танадон, к которой туристы спускаются, чтобы отдохнуть и рассмотреть поближе Трех сестер.

«Нас очень впечатлил этот подъем. Было, конечно, немножечко тяжеловато, но мы справились совместными усилиями. Здесь очень красиво. Осетия нам понравилась своей архитектурой, местностью, зеленью – здесь все прекрасно», – говорит туристка из Кабардино-Балкарской республики Елена Кушхова.

Причина №4. Водопад Галдоридон

Водопадов в горной Дигории много, но одним из самых бурных и шумных считается Галдоридон. Добраться до него можно неспешным шагом от турбаз в глубине ущелья или на машине. Правда, автомобильный путь придется больше по душе любителям экстрима. Узкая дорога граничит с крутым обрывом слева, поэтому ехать здесь нужно очень аккуратно.

Местные гиды все же рекомендуют пеший маршрут к Галдоридону через Харезское ущелье. По пути можно увидеть Чертову Мельницу – водопад в русле реки Харесидон. Его высота – около 10 метров. Преодолеть такой барьер рыба не может, так что вверх по течению форель уже не водится.

Водопад Галдоридон расположен на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Потоки воды спадают по нескольким каменным уступам и образуют у подножья скалы небольшой бассейн. В жару такой холодный душ кажется лучшим спасением.

«Этот водопад, наверное, один из красивейших наших водопадов. Хоть я был здесь много раз, каждый раз находишь что-то новое. Видишь какой-то новый ракурс. Не знаю, но такой мощи трудно найти в другом месте у нас», – считает житель Северной Осетии Вячеслав Шарков.

Причина №5. Караугомский ледник

Маршрут к Караугомскому леднику начинается с поляны за селением Дзинага, на правом берегу реки Урух. Только чтобы попасть в нужную точку, придется прихватить с собой загранпаспорт. Путь проходит через пограничную зону. За хребтом уже начинается территория Грузии. После отметки на местной погранзаставе можно отправляться в путь.

Караугом – самый большой ледник Северной Осетии. Сейчас длина ледника – более 13 километров, а площадь превышает 25 квадратных километров.

Тропа, ведущая к леднику, хорошо просматривается вдоль берега реки. По пути можно подкрепиться ягодами – здесь растет много дикой смородины и земляники. Попасть к леднику можно двумя дорогами. Одна ведет через мост по правой стороне реки Караугом. Бывалые туристы так и ходят. За мостом открываются красивые виды реки, сосен и самого ледника.