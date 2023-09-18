В четырех регионах России откроют новые курорты

Инвесторам представили мастер-планы туристических территорий «Казань-марина» в Татарстане, «Белокуриха Горная» в Алтайском крае, «Байкальская слобода» в Иркутской области и «Долина Айна» в Сахалинской области.

Как ранее отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, проекты помогут в решении задачи, поставленной президентом, по ускоренному развитию туристической инфраструктуры. Их реализация позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тысячи комфортных гостиничных номеров и свыше 10 тысяч новых рабочих мест, благодаря чему к 2030 году турпоток на эти курорты потенциально составит 2,3 миллиона человек.