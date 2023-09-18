Как влюбиться в Псковскую область

Старинный город Псков и его окрестности прекрасны в любое время года.

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Каждый гость региона найдет здесь то, что сердцу любо: киноманы – места, где снимали эпизоды культовых фильмов, верующие – места поклонения, историки – знаменитые артефакты, гурманы – настоящую русскую кухню.

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Как путешественнику открыть для себя Псковскую область и сделать ее личным местом силы – в материале «ФедералПресс».

Почему нужно приехать в Псков

Еще в советские времена Псковская область была обязательным местом для путешествий по стране. Историки, литераторы, паломники стремились побывать в местах, где расположены древние православные храмы, бывали знаменитые отечественные писатели и поэты. Рядовые туристы полюбили регион за прекрасную природу, развитую инфраструктуру, транспортную близость к Москве и Петербургу. Например, доехать от Северной столицы до Пскова на авто можно за три с половиной часа.

«Псков я люблю в любое время года. Он прекрасен. Мы стараемся максимальными темпами привести его в порядок. Причем очень аккуратно пытаемся балансировать, сохраняя его особый дух и старину. И в то же время стремимся сделать его комфортным, удобным чистым и современным», – рассказал «ФедералПресс» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

РИА "ФедералПресс"

С 2019 года Псковская область вошла в «Серебряное ожерелье России» вместе с 10 регионами Северо-Запада России: Санкт-Петербургом, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Калининградской, Вологодской, Мурманской областями, республиками Карелией и Коми, а также Ненецким автономным округом.

Какие роли сыграла Псковская область в фильмах

Регион специализируется на культурно-познавательном туризме. Наряду с ним развиваются новые актуальные направления: экологический, сельский, событийный, религиозный туризм. Любители кинематографа могут проложить самостоятельный и небанальный маршрут по местам, где снимались известные отечественные киноленты.

Так, знаменитый эпизод с коровой в бомболюке в культовой киноленте «Особенности национальной охоты» снимался на военном аэродроме «Веретье» возле города Остров.

В Псковской области также проходили съемки «Особенностей национальной политики».

В советское время в этих местах снимали фильмы «Два капитана» и «Андрей Рублев», отмеченный спецпризом на кинофестивале в Каннах.

Здесь же родилась любимая несколькими поколениями зрителей кинолента «Звезда пленительного счастья».

Среди российских фильмов, снятых в регионе, стоит отметить «Мы из будущего», «Поп», «Каникулы строгого режима», «Батальонъ» и многие другие.

Кроме того, киноманы могут посетить кинодеревню на берегу речки Сороти, чтобы увидеть заброшенные декорации блокбастера «Холоп», вышедшего в прокат в 2019 году.

Псковская земля – место силы для литераторов

Для ценителей Псковская область – это место, где бывали, жили и творили звезды отечественной литературы: Гаврила Державин, Николай Лесков, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и другие. Центральное место на литературной карте региона занимает село Михайловское, где расцвел творческий гений Александра Пушкина.

Здесь было написано свыше ста художественных произведений, среди них «Борис Годунов», «Граф Нулин», центральные главы «Евгения Онегина», «Деревня», «Я помню чудное мгновение».

РИА "ФедералПресс"

«Осенью нужно посетить Пушкинские Горы и обязательно Михайловское», – отмечает глава региона Михаил Ведерников.

Музей-заповедник Пушкинские Горы – одно из культовых мест для посещений. Ежегодно там бывает порядка 300 тысяч человек.

Здесь есть свое сказочное Лукоморье, усадьба Лариных и холм, где Пушкин грезил о Борисе Годунове.

Почему паломники едут в Псковскую область

Издавна Псковская область была местом православного паломничества. В регионе сохранилось множество древнейших каменных храмов. Часть шедевров псковского архитектурного зодчества включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Настоящая жемчужина в ожерелье псковских храмов и монастырей – город Изборск, ведущий родословную от Рюрика. Главным магнитом для приезжих является Изборская крепость. Туристы едут сюда, чтобы увидеть городища кривичей и варягов, испить живой воды из двенадцати ключей. Паломники стремятся в Успенский Псково-Печерский монастырь, чтобы проникнуться духовной атмосферой. В настоящее время там ведутся ремонтные работы.

РИА "ФедералПресс"