Никарой: жемчужина Терлойского ущелья

«Крепость тамплиеров», серебряный родник, тропа царицы Тамары — все это могут увидеть туристы, путешествуя по заброшенным чеченским селам по авторскому маршруту альпиниста Рамзана Баканаева

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— Выбирая маршрут, туристы стараются, чтобы в нем было побольше интересных локаций. И нам есть что предложить помимо популярного Аргунского ущелья, озера Кезеной-Ам, курорта Ведучи, — рассказывает руководитель Клуба альпинизма и горного туризма Чечни, старший научный сотрудник Аргунского музея-заповедника Рамзан Баканаев.

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Рамзан родом из Шатойского района. В детстве вместе со взрослыми не раз поднимался в горы заготавливать сено. Смотрел на Казбек и мечтал покорить высокую вершину. С тех пор были восхождения на Арарат, Монблан, Казбек, Эльбрус, Пик ТАСС…

— Жизнь для меня только начинается, — говорит 62-летний альпинист. — Сейчас моя мечта — совершить восхождение на Эверест.

В Клубе альпинизма и горного туризма сегодня разработано 13 маршрутов — разной протяженности и для разных возрастных групп. Клуб предоставляет гостям транспорт, экипировку, палатки, спальные мешки, еду.

Кроме того, Рамзан разрабатывает авторские туры по объектам культурного и природного наследия, включая знакомство с уникальной башенной архитектурой и восхождения на вершины. Одним из своих маршрутов — к древнему селу Никарой — Рамзан поделился с читателями «Это Кавказ».

Терлойское ущелье

Никарой входит в число наиболее сохранившихся башенных комплексов в республике. Его называют жемчужиной Терлойского ущелья.

— Из Грозного в Никарой выдвигаться лучше рано утром, — говорит Рамзан. — Курс — на Итум-Кале. Кстати, в этом селе находится последнее кафе, где можно полноценно поесть. Если отправляетесь в путь самостоятельно, лучше запастись продуктами в Грозном. По дороге к Итум-Кале много известных достопримечательностей — Аргунское ущелье, Шатойский родник, Нихалойские водопады, Ушкалойские башни, историко-архитектурный комплекс Пхакоч. Но опытные путешественники это уже видели, поэтому наша история начинается с Итум-Кале, после которого поворачиваем направо, в сторону границы с Грузией. На погранзаставе проходим контроль — обязательно при себе иметь внутренний российский паспорт. После заставы по указателям едем к Терлойскому ущелью — к притоку реки Аргун, поворачиваем направо, и… перед нами захватывающий воображение вид на ущелье.

«Это Кавказ»

Здесь расположена база отдыха «Кхоричу». Если туристы путешествуют с Клубом, тут их накормят и предоставят им ночлег. Также их ждет интересная экскурсия по всему маршруту с профессиональным гидом-экскурсоводом. Если же предпочитают передвигаться самостоятельно и хотят переночевать на базе, то об этом надо заранее договориться с Клубом.

По следам царицы Тамары

А еще в Терлойском ущелье можно напиться из родника с большим содержанием серебра — и со своей историей.

— Говорят, в XII веке в этих местах гостила у друга отца грузинская царица Тамара, которая пила воду из этого серебряного источника. Туристы могут осмотреть руины жилой башни, в которой она жила, и пройтись по тропе, где ходила царица.

Далее маршрут ведет к полуразрушенным Элтпхаройским башням, которые расположены на возвышенности. На камне одной из них выбиты грузинские буквы — имя царицы Тамары.

«Это Кавказ»

Двигаясь вдоль реки, путники попадут в Моцаройский историко-архитектурный комплекс, включающий в себя хорошо сохранившуюся 5-этажную боевую башню и жилой комплекс в полуразрушенном состоянии.

— Боевая башня имеет с четырех сторон небольшие балконы, которые называют машикулями. Это французское слово переводится как «бить в шею». Во время осады с них кидали камни на врага. Иностранные исследователи, впервые оказавшись в Чечне, были очень удивлены, увидев здесь этот элемент европейского военного зодчества.

«Это Кавказ»

Башни Никароя

В боковом ущелье неподалеку от Моцаройского комплекса расположены Горойские и Баройские башни. Видно, что некоторые переделаны. Например, на жилых башнях присутствуют машикули. Очевидно, их достроили, когда возникла угроза нашествия врага.

— Эти башни очень интересны, их еще предстоит изучить. Здесь есть петроглифы, которые выглядят очень древними. Возможно, эти камни использованы вторично.

От Моцаройского комплекса автомобильная дорога ведет влево — к древнему селению Никарой. Там сохранились боевая башня с пирамидально-ступенчатой кровлей, полубоевая башня, мечеть, более десятка жилых сооружений и старинное мусульманского кладбище.

— К Никарою можно подступиться лишь с одной стороны, с трех других — пропасть. Строители отлично продумали расположение, чтобы обороняться в случае осады.

«Это Кавказ»

Гулять по комплексу лучше ранней весной или поздней осенью. Летом много крапивы. Но перед поездкой обязательно надо проверить прогноз погоды: дожди могут размыть дорогу.

Что дальше?

Никарой — последняя точка маршрута, но любители дальних путешествий могут отправиться дальше и через небольшой перевал доехать к высокогорному алмазу Чечни — Галанчожскому озеру, а оттуда через село Рошни-Чу вернуться в Грозный.

Но и это еще не все. Рамзан открывает секрет для тех, кто хочет совершить еще и пеший поход: не доезжая метров триста до Галанчожского озера, у подножья горы Мизир-корт расположен заброшенный аул Омие. Здесь можно разбить палатку, а на следующий день подняться на гору Мизир-корт — желательно в сопровождении гида. Подъем займет 3 4 часа.