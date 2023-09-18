Блогер рассказала об ошибках в путешествии по Калининградской области

Туристка посоветовала планировать больше времени на отдых здесь и снимать жилье не на окраине города.

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Автор блога на «Дзен» «За впечатлениями», проведя весной три дня в Калининградской области, поделилась своим опытом и рассказала о главных ошибках, которые сделала во время своего путешествия. Эти неудачи, по ее мнению, помешали полностью насладиться поездкой в этот удивительный регион, богатый историей и природными красотами.

Она призналась, что одной из главных ошибок было недостаточное количество времени, заложенное на путешествие — всего лишь три дня. Это ограничение не позволило ей полностью исследовать все красоты и достопримечательности региона.

Второй ошибкой оказался выбор отеля, расположенного на окраине города. Это привело к необходимости постоянно использовать такси, чтобы добираться до центра или других интересных мест, таких как вокзал.

Туристка также сожалеет, что не посетила Куршскую косу, однако для своей единственной поездки за город выбрала Светлогорск вместо Зеленоградска.

Кроме того, туристка отметила, что не успела насладиться местной кухней и попробовать традиционные блюда региона.