Абхазия и Геленджик возглавили топ самых недорогих направлений

Стоимость поездки в Абхазию стала дешевле на 19%.

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В АТОР назвали самые недорогие направления для осеннего отдыха. Возглавила список Абхазия. Отдых в середине сентября здесь будет на 19% дешевле, чем в начале месяца. В результате десятидневный тур обойдется в 50 846 рублей.

Отдых в Геленджике будет на несколько тысяч рублей дороже - 55 622 рублей с перелетом. Это на четверть дешевле, чем было в начале месяца.

Также в список недорогих направлений попали Анапа, Сочи и ОАЭ. Если отдых на российских курортах будет стоить примерно 63-68 тыс рублей, то слетать в Арабские Эмираты можно за 92 177 рублей. Это на 12% меньше, чем было в начале сентября.

Несмотря на это, самым популярным направлением у российских туристов все еще остается Турция. Цена тура на 10 дней начинается примерно со 100 тысяч рублей.