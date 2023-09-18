В Омской области готовят мужской туристический маршрут

Омская область стала победителем всероссийской лаборатории по креативному турпродукту.

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Туристический маршрут, разработанный специалистами омского Туристского информационного центра, вошёл в число лучших проектов России. Презентация проекта состоялась в рамках Международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure".

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Форум - это деловое мероприятие, которое проводится перед стартом осенне-зимнего туристического сезона. Его задача - оптимизировать круглогодичный спрос на путешествия по России и за рубежом. Площадкой для встречи специалистов по традиции выбирают Москву.

Мероприятие подразумевало разработку новых креативных туристских продуктов с использованием опыта наставников из крупных компаний и передовых экономических методик.

По результатам предварительных испытаний, из всех участников выставки было отобрано 8 регионов: Владимирская, Вологодская, Калининградская, Костромская, Омская, Ульяновская области, Республика Карелия и Федеральная территория Сириус. Команда из Омска придумала новый маршрут "Богатырские приключения". Он пролегает через живописные уголки области: Чернолучинско-Красноярская зона отдыха, Берег Драверта, Край Пяти Озер и Большеречье.

Новый тур, по словам разработчиков, ориентирован на мужскую аудиторию от 30 лет и пройдёт в стиле сибирского "мальчишника". Его участникам будет предложено попариться в кедровой бане в лесу, искупаться в горячих купелях, заняться поиском истин и просветления в мистических озёрах и узнать, что такое брутальная сибирская гастрономия.

- Безумно рады такой высокой оценке проделанной работы и полны идей для будущей модернизации локальных туристских продуктов. Открывай Омскую область, - рассказала руководитель ТИЦа Омской области Алина Горина.

Идея была высоко оценена жюри. Омская область стала победителем и получит всестороннюю поддержку организаторов "Отдых Лаб" для практической реализации своего продукта и его продвижения.