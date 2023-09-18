Российская тревел-блогер сравнила Петербург с Парижем

«К сожалению, Питер тоже стал дорогим, что считаю необоснованным. Не потому, что я не считаю его достойным дороговизны, а потому что в России не такие высокие зарплаты. Отдых там сейчас тоже стал уделом для богатых, а хотелось бы, чтобы у всех россиян была такая возможность», — огорчилась путешественница.