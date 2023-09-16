Более 2 тыс. человек посетили Винный фестиваль в Крыму

"Пять лет назад мало кто мог подумать, что можно собрать на одной площадке 43 винодела. Но сейчас это реальность, и реальность такова, что следующий наш винный салон мы уже будем планировать намного больше, потому что желающих участвовать тоже становится больше. Первый фестиваль в мае 2021 года, приуроченный к открытию [центра винного туризма], несмотря на большую поддержку, порядка 1 тыс. человек посетили. Но сейчас на фестиваль прошло уже 2 тыс. человек, и не все, кто купил билеты онлайн", - сказала Константинова.