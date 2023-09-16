Гид по Тобольску. Кремль, Иртыш и сибирская гастрономия

Что я знаю про Тобольск? Город основали в конце 16-го века на отбитых Ермаком у Татар территориях, центр освоения Сибири, куда ссылали многих известных людей. Какой Тобольск сегодня? Давайте отправимся в путешествие на берег Иртыша.

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Рейс из Петербурга в Тобольск оказался не очень загруженным – в субботу нас было всего 15 человек. Полёт длится 3,5 часа и мы приземляемся в крошечном уютном аэропорту, работающим всего 4 дня в неделю.

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Аэропорт «Ремезов» открыли совсем недавно, но прямые рейсы в Петербург и Москву здесь есть. Первое, что видишь в здании по прилету – детальная карта Тобольска с обозначенными на ней достопримечательностями: Кремль, река Иртыш и многочисленные церкви.

Где жить?

В Тобольске есть отель Azimut: он большой с современными реновированными номерами и находится всего в 10 минутах езды от Кремля. Большая удобная кровать с хорошим матрасом, светлые ванные комнаты и отличный завтрак. Всё, что нужно для отдыха перед насыщенной культурной и гастрономической программой в городе.

Второй вариант – первый в Тобольске отель четыре звезды Mirros, расположенный недалеко от кремля. Отель открыли несколько месяцев назад. Здесь современные номера различных категорий, а на первом этаже для гостей работает ресторан Алябьев, где можно попробовать различные местные специалитеты.

Что посмотреть?

В Тобольске несколько интересных музеев и различных достопримечательностей. ТОП-3: Кремль, Музей семьи Николая II и Тюремный замок.

Начнём с Нижнего посада, где в Доме Губернатора расположился Музей семьи Николая II. Именно здесь с августа 1917 по май 1918 в заточении находились Император, его жена, дети и свита. Отсюда они отправились в своё последнее путешествие в Екатеринбург. В трёхэтажном особняке собрана экспозиция о жизни семьи Николая II, о последнем годе их жизни, о любви и о преданности.

Ну, а закончить визит можно за чаем с сибирским круассаном. Проект «Теплые истории с круассанами» дает возможность неформально пообщаться с экскурсоводом и в спокойной обстановке задать вопросы.

Это, пожалуй, самый необычный и мрачный музей Тобольска. Экспозиция рассказывает историю одного из наиболее известных мест заключения XIX–XX веков. С момента постройки в 1855 году именно здесь находился основной распределительный пункт для государственных и уголовных преступников, идущих кандальным путём на Сибирский Север и Восток. До 1989 года Тобольский централ являлся одной из самых строгих и жестоких российских тюрем. Здесь можно увидеть как был организован быт арестантов Российской Империи и осуждённых Советского Союза. Отдельно отмечу юмор администрации музея. Чего только стоят тюремные фотозоны с решетками и кандалами, а также название местного кафе: «Чайная по кругу».

Главной достопримечательностью Тобольска вот уже 350 лет является кремль. Полюбуйтесь Софийским собором, Гостиным домом, рентереей (здание казны) и прочими постройками единственного каменного кремля в Сибири. А ещё можно подняться на соборную колокольню, чтобы полюбоваться видом Тобольска и увидеть самый большой колокол Сибири весом 16 тонн.

Где есть?

Ресторан «Дворцовая»

На территории тобольского кремля находится главный ресторан города – «Дворцовая». Это флагманский проект ресторанной компании DV Group. Именно сюда надо идти за аутентичным сибирским гастрономическим впечатлением. Вдохновившись историей Тобольска, команда проекта во главе с шефом Сергеем Спиридоновым придумала гастрономический сет «Сибирь. Во власти вкуса».

Вас ждёт 6 перемен с винным сопровождением, расскрывающих историю города и рассказывающих о преданных забвению именах сибирских губернаторов. К созданию сета подошли с научной основательностью. По найденным при роскопках черепках 18-го века от Royal Copenhagen, воссоздали посуду. Каждое блюдо сопровождает иммерсивное действо и рассказ о том или ином губернаторе и открыткой с интересными фактами – так что в конце ужина вы соберете набор об истории края.

Акцент в меню ужина сделан на местных специалитетах

Акцент в меню ужина сделан на местных специалитетах: северной рыбе, ягодах, мясе и грибах. Даже хлеб в «Дворцовой» пекут с клюквой и сервируют с маслом, жиром осетра и берёзовым соком.

Ресторан Поварня

По-соседству с Тобольским Кремлём, в здании Гостиного двора расположился колоритный ресторан Поварня. На первом этаже продают сувениры, а на втором находится ресторан для туристов. В меню такие шедевры как «Уха-евшие» пельмени, винегрет по-сибирски и ром баба Тобол.

Главное место для завтраков в Тобольске – это кафе Dolce Vita, которое открыли еще в 2006 году.

В меню круассаны с различными начинками, каши, сырники и блюда из яиц. Ну, и конечно же, здесь подают отличный кофе.

Чем еще заняться?

Если у вас останется время, то отправляйтесь в Музей истории кости, где вам подробно расскажут об уникальном промысле. Здесь же можно приобрести работы местных мастеров.

А в 20 минутах езды от города есть ещё одна достопримечательность: Ермаково поле. Это ландшафтно-исторический парк со своей ботанической коллекцией из 6600 деревьев, кустарников, цветов, привезенных из ботанических садов Новосибирска, Барнаула, Тюмени и Екатеринбурга.

Нельзя приехать в Тобольск и не увидеть Иртыш и Тобол